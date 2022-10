Grève interprofessionnelle ce mardi 18 octobre à Toulouse : quelles perturbations à prévoir ?

Une journée de grève interprofessionnelle a lieu ce mardi 18 octobre à Toulouse, comme sur l’ensemble du territoire national, suite à l’appel lancé par plusieurs syndicats pour réclamer des hausses de salaires afin de pouvoir faire face à l’inflation. Itinéraire de manifestation, fermeture des écoles, arrêt des trains, déviation des transports… On fait le point.

Suite à l’appel de plusieurs syndicats, dont la CGT, Force ouvrière (FO) et le SNES-FSU, une journée de grève interprofessionnelle a lieu ce mardi 18 octobre à Toulouse, comme dans l’ensemble de l’Occitanie et plus largement, du territoire national. Cette journée de manifestation est notamment organisée pour réclamer des hausses de salaires afin de faire face à l’inflation, mais également « contre la réforme des retraites » portée par le gouvernement, comme l’explique la CGT Éduc’Action.

Une manifestation se tiendra donc aujourd’hui dans les rues de Toulouse. Le départ du cortège est prévu à 14h au Monument aux morts, en haut des allées François Verdier. Puis les manifestants prendront la direction de la place Arnaud Bernard. La circulation sera donc perturbée dans cette zone dans le courant de l’après-midi.

Les bus déviés dans le centre-ville de Toulouse

De son côté, Tisséo annonce que la navette Centre-Ville ne circulera pas ce mardi 18 octobre à partir de 14h, heure du départ de la manifestation. De même, la navette qui relie le centre de la Ville rose à l’aéroport de Toulouse-Blagnac sera déviée. Elle ne desservira pas les arrêts Jean Jaurès, Jeanne d’Arc et Compans-Cafarrelli. Les lignes de bus L1, L8, L9, 14, 15, 23, 29, 39 et 70 seront également déviées. La liste de l’ensemble des arrêts non-desservis est disponible sur le site internet de Tisséo. Pour préparer les futurs déplacement, le réseau de transports en commun conseille d’utiliser le calculateur d’itinéraires ou de consulter la rubrique “prochains passages“.

Perturbations prévues dans la circulation des trains

Plusieurs lignes de trains seront également impactées tout au long de la journée, annonce la SNCF. Parmi elles, les lignes :

Mazamet Toulouse

Rodez-Brive

Rodez-Toulouse

Aurillac-Toulouse

Auch-Toulouse

Latour-de-Carol-Toulouse

Pau-Toulouse

Narbonne-Toulouse

Béziers-Clermont-Ferrand

Carcassonne-Limoux

Portbou-Narbonne-Montpellier-Avignon/Marseille

Nîmes-Alès-La Bastide-Marvejols-Clermont-Ferrand

Nîmes-Avignon-Pont-St-Esprit

Perpignan-Villefranche-Vernet-les-Bains

Le Train Jaune

Un service minimum d’accueil pour les élèves

Selon les informations rapportées par la Dépêche du Midi, la Mairie de Toulouse met en place un service minimum d’accueil pour les élèves de maternelle dont les écoles sont fermées ce mardi 18 octobre. Un à l’école maternelle Jean Galia (5 cheminement Cambert) et un à l’école maternelle La Maourine (11 avenue Bourgès Manoury).

Fermeture des mairies de quartier et des bibliothèques

Plusieurs mairies de quartier fermeront leurs portes ce mardi 18 octobre à Toulouse : la mairie de quartier Mériel, hébergée dans la maison de la citoyenneté Centre (5 rue Paul Mériel), la mairie de quartier de La Cartoucherie (10 rue Thomas Dupuy), la mairie de quartier Niel, hébergée dans la maison de la citoyenneté Sud-Est (81 rue Saint-Roch) et la mairie de quartier Pont des Demoiselles (63 bis, avenue Saint-Exupéry).

La Bibliothèque de Toulouse, aussi, a déposé un préavis de grève. « Des perturbations sont susceptibles d’affecter les bibliothèques et médiathèques de Toulouse », annonce la Bibliothèque sur son site, sans toutefois donner davantage de détails.