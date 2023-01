Grève du 31 janvier : des perturbations à prévoir à Toulouse

Pour la deuxième fois, les opposants à la réforme des retraites, en grève, se retrouvent dans les rues de Toulouse, ce qui engendre de fortes perturbations dans les transports et les écoles. Plus de détails.

La grève de ce mardi 31 janvier engendre de fortes perturbations dans les transports et les écoles de Toulouse © Héloïse Thépaut

Dès 10h ce mardi 31 janvier, des milliers de manifestants, en grève, défileront dans les rues de Toulouse pour demander au gouvernement le retrait de sa réforme sur les retraites. Si la journée de mobilisation précédente, qui a eu lieu le 19 janvier dernier, a rencontré un vif succès avec environ 40 000 personnes dans le cortège toulousain, l’intersyndicale espère faire mieux ce jour. Les syndicats annoncent une grève très suivie, qui devrait d’ailleurs générer des perturbations dans le centre-ville.

Des transports impactés

En premier lieu, les transports en commun connaissent de fortes perturbations comme l’annonce Tisséo, sur le réseau de bus essentiellement, sur lequel un chauffeur sur deux est en grève. En effet, les lignes 13, 14, 15, 23, 29, 39, 45, 63, 66, 70, les Linéos 1, 8 et 9 ainsi que la navette Aéroport sont déviés depuis 9h ce matin. De manière générale, toutes les lignes empruntant les rues du centre-ville enregistrent des retards plus ou moins importants, la circulation étant entravée par le cortège des manifestants. De même, les salariés Tisséo en grève distribuant des tracts à la sortie des dépôts, les départs se font au ralenti. Le métro, Téléo et les TAD fonctionnent normalement, quand 8 rames de tram sur 10 circulent.

La SNCF annonce également des perturbations sur ses réseaux. Jusqu’à demain matin, seuls 2 TER sur 5 circulent, 1 train INOUÏ sur 4 sur l’axe Atlantique, 1 train sur 2 sur l’axe Sud-Est, et 2 OUIGO sur 5. À noter qu’aucun Intercités ne sera sur les rails, à l’exception de ceux qui assureront « un aller-retour Paris-Limoges-Toulouse et Bordeaux-Marseille », précise la SNCF.

Pas de cantine dans les écoles, en service minimum

Dans l’éducation nationale aussi, un grand nombre d’enseignants et de personnels d’éducation sont en grève. Pour les enfants dont les encadrants ne sont pas présents, la mairie de Toulouse a mis en place un service minimum : les élèves de primaire sont accueillis de 8h à 18h30 au centre de loisirs des Sept Deniers (110 route de Blagnac) et au centre du Petit Capitole (153 avenue de Lardenne). Les élèves de maternelles sont eux dirigés vers l’école Jean Zay (7 rue des Bouquetins), l’école Fabre (4 rue Saint-Jean), l’école Daste (29 rue de Toulon) et le centre du Petit Capitole. Cependant, le service de cantine n’est pas assuré, il convient donc de laisser un pique-nique aux enfants.