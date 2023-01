Grève du 31 janvier : la SNCF annonce de fortes perturbations en Occitanie

Le mouvement de grève interprofessionnel de ce mardi 31 janvier sera très suivie à la SNCF, ce qui entraîne de fortes perturbations sur le réseau ferroviaire d’Occitanie. Voici les prévisions de trafic des trains sur la région.

La circulation des trains d’Occitanie sera perturbée en ce mardi 31 janvier selon la SNCF @M. Strikis

Comme cela a été le cas le 19 janvier dernier, lors de la première journée de grève contre les retraites, la SNCF annonce de fortes perturbations pour ce mardi 31 janvier en Occitanie. En effet, de nombreux personnels de la compagnie ferroviaire s’apprêtent à suivre la grève interprofessionnelle. Ils ont déposé un préavis de grève du lundi 30 janvier à 19h au mercredi 1er février à 6h.

Ainsi, le trafic des TER sera impacté puisque seuls 2 sur 5 en moyenne pourront circuler. Des autocars assureront la desserte d’une majeure partie des lignes sur lesquelles aucun train n’est prévu. Côté TGV, prévoyez seulement 1 train INOUÏ sur 4 sur l’axe Atlantique, 1 train sur 2 sur l’axe Sud-Est, et 2 OUIGO sur 5. Les TGV de province à province seront également concernés puisque seul 1 sur 3 est maintenu. Mais c’est encore sur les Intercités que la situation sera la plus difficile. La SNCF fait état d’une circulation nulle en Occitanie. Aucun Intercités n’est attendu en gare, à l’exception de ceux qui assureront « un aller-retour Paris-Limoges-Toulouse et Bordeaux-Marseille », précise la SNCF.

Les préconisations de la SNCF

À destination des voyageurs, la SNCF recommande d’annuler ou de reporter leurs déplacements prévus ce 31 janvier, et de privilégier le télétravail. Pour ceux qui ne le pourraient pas, elle les invite à bien vérifier la circulation des trains dès ce lundi, à partir de 17h, sur les sites de la SNCF et ses applications.

Les voyageurs des TGV et Intercités dont le train aura été annulé seront contactés par mail ou SMS, dès aujourd’hui, pour échanger leur billet sans frais. Ils pourront également annuler leur billet sur les sites et applications SNCF, la société ferroviaire garantissant « un remboursement intégral ». Attention, toutes ces démarches sont à réaliser avant le départ du train, et ne sont valables que pour les voyages du 30 janvier à 18h au 1er février à 8h.