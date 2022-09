Grève du 29 septembre. 13 % d’enseignants grévistes dans l’académie de Toulouse

Dans l’académie de Toulouse, 13 % des enseignants ont pris part au mouvement de grève interprofessionnel de ce jeudi 29 septembre, selon le Rectorat.

Dans l’académie de Toulouse, 13 % des enseignants ont pris part au mouvement de grève interprofessionnel de ce jeudi 29 septembre. Photo d’illustration. (CC BY I.Clio / wikimedia commons)

Annoncée depuis l’été, la journée de ce jeudi 29 septembre est marquée par une grève interprofessionnelle à Toulouse, en Occitanie et sur le plan national. Ce mouvement social a lieu à l’initiative des syndicats CGT, FSU et Solidaires. Deux sujets sont au cœur des crispations : la réforme des retraites envisagée par le gouvernement et l’augmentation des salaires dans un contexte d’inflation.

Les transports, les établissements scolaires, les établissements de santé, et les services publics seront touchés à différents niveaux. Dans un contexte de crise des recrutements, le monde de l’éducation était appelé à prendre part à ce mouvement social.

La participation à la grève dans l’académie de Toulouse

La moyenne pondérée du taux de participation au mouvement de grève de ce jeudi 29 septembre est de 13,07 % pour le personnel de l’Éducation nationale dans l’académie de Toulouse, qui englobe les départements de l’ex-Midi-Pyrénées, selon le Rectorat.

En ne considérant que le personnel enseignant, le taux de participation monte à 13,46 %. Pour ceux du premier degré, il est de 13,30 %. Pour les enseignants du second degré, le taux est de 13,70 %.

Les revendications des syndicats

Le syndicat Snuipp-FSU, majoritaire dans le premier degré, exige « une augmentation générale des salaires et 300 euros net pour toutes et tous immédiatement ».

De son côté, Snes-FSU, le principal syndicat dans le second degré, veut une « augmentation des rémunérations de 10 % au moins pour préserver les conditions de vie de l’ensemble des agentes et agents du service public et, ensuite, un plan pluriannuel de rattrapage des pertes subies ».