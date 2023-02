Grève du 16 février : quelles perturbations à Toulouse ?

La grève de ce jeudi 16 février contre la réforme des retraites va entraîner des perturbations à Toulouse. Ce sera notamment le cas dans les services administratifs et les transports en commun.

La grève du 16 février à Toulouse va entraîner des perturbations © Héloïse Thépaut

Les services administratifs, les écoles, les transports ou encore les bibliothèques seront impactés. Les huit principales organisations syndicales ont appelé à une nouvelle journée de grève et de manifestations contre la réforme des retraites ce jeudi 16 février.

Pour rappel, ce projet porté par le gouvernement prévoit entre autres le report de l’âge légal de départ à 64 ans, contre 62 aujourd’hui. Ce cinquième acte de la mobilisation ne sera pas sans impact. Quelques perturbations sont effectivement à noter dans la ville de Toulouse.

Fermetures de certains services administratifs de Toulouse

À Toulouse, les services administratifs seront quelque peu impactés par la grève. Tout d’abord, l’état civil du 2 rue de l’Abbé Jules-Lemire sera fermé ce jeudi. Les déclarants pourront se rendre à celui du centre-ville, site Duranti, au 6 rue du Colonel-Pélissier qui sera ouvert de 8h30 à 12h30 et de 15h à 17h.

Certaines mairies de quartier seront par ailleurs fermées pour des raisons de service. Ce sera le cas de celle de Desbals de 10h45 à 12h, de Croix-Daurade de 10h45 à 12h, de Lalande de 10h45 à 12h, de Pont des Demoiselles de 10h45 à 12h, de Saint-Simon à partir de 10h45 et enfin, de celle de Cartoucherie dès 10h45.

Les écoles et crèches impactées par la grève du 16 février

L’accueil dans les écoles maternelles et primaires et les crèches, mais également la restauration scolaire et les Claés feront partie des premiers touchés par la grève contre le projet de réforme des retraites de ce jeudi 16 février à Toulouse.

La Mairie n’a pas encore communiqué le détail des établissements fermés. Il faut toutefois s’attendre à quelques perturbations. Même si deux des trois zones scolaires sont en congés, la CGT-Éducation et le FSU-SNUipp ont effectivement appelé à la grève demain.

Quelles perturbations dans les transports en commun ?

La grève et surtout la manifestation de ce 16 février à Toulouse aura aussi un impact sur les transports. En effet, le parcours du cortège va entraîner des perturbations, notamment sur le réseau bus. Pour information, les manifestants partiront du métro Saint-Cyprien à 10h.

Tisséo ne donne pas le détail des perturbations pour le moment. Mais le réseau de transports en commun devrait fournir davantage d’informations dans la journée de ce mardi 15 février et demain sur son site ou son application mobile. À surveiller, donc.

L’ouverture des bibliothèques de Toulouse aussi perturbée

Dans la Ville rose, cette cinquième journée de mobilisation contre la réforme des retraites va également affecter les bibliothèques et médiathèques. « Des perturbations sont susceptibles de les affecter », annonce le site de la bibliothèque de Toulouse.

Il n’est pas précisé lesquelles d’entre elles pourraient fermer ou réduire leurs horaires et services. La bibliothèque de Toulouse invite ainsi les usagers à téléphoner à leur bibliothèque ou médiathèque avant de se déplacer ce jeudi 16 février.