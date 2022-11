La 6e édition du Green Friday s’oppose au Black Friday à Toulouse

Pour la sixième année consécutive, le réseau de magasins d’équipements électroménager d’occasion Envie organise un “Green Friday”, pour prendre le contre-pied au “Black Friday” qui aura lieu ce vendredi 25 novembre à Toulouse comme dans le reste de la France.

“Consommer moins, consommer mieux”. Tel est l’objectif de la 6e édition du “Green Friday”, une initiative impulsée dès 2017 par le réseau de magasins d’équipements électroménager d’occasion Envie, afin de prendre le contre-pied du “Black Friday” organisé ce vendredi 25 novembre à Toulouse, comme partout en France. Selon le collectif Green Friday, qui réunit aujourd’hui 560 enseignes sur le territoire national, le “vendredi noir” est « devenu le symbole du consumérisme. En 2021, rien qu’en France, 748 millions d’euros de chiffre d’affaires ont été réalisés lors de l’événement », grâce aux promotions « incitatives et trompeuses » proposées par les magasins.

Ateliers, visites et diagnostics des appareils en panne pour le Green Friday

« Le Green Friday se présente comme une alternative à la consommation compulsive, aux achats non nécessaires dictés par la logique promotionnelle, sans culpabiliser les consommateurs, mais en les responsabilisant. Au-delà de la dénonciation des méfaits du Black Friday, le Green Friday souhaite permettre aux citoyens de changer durablement leurs modes de consommation », explique le collectif composé des enseignes Envie, Altermundi, Dream Act, Emmaüs, et REFER. Les entreprises ou associations qui rejoignent le mouvement ont pour obligation d’oeuvrer en faveur d’une consommation plus responsable. Et ce, toute l’année. Puis le jour de l’événement, organisé vendredi 25 novembre cette année, le collectif Green Friday demande aux enseignes partenaires de ne pas faire de promotion, mais de reverser 10 % du chiffre d’affaires de cette journée à des associations engagées.

Pour marquer l’événement, ce vendredi 25 novembre, le magasin Envie de Toulouse propose des ateliers de sensibilisation aux petits gestes pour économiser de l’énergie au quotidien. Les participants pourront également visiter les ateliers pour comprendre le processus de réparation et de vente des appareils d’occasion. Enfin, il est possible d’apporter des appareils en panne pour bénéficier d’un diagnostic de réparation gratuit.