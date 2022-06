Forom des Langues du Monde, Human Padel Open… des idées d’activités pour ce week-end à Toulouse

De nombreuses activités s’offrent à vous ce week-end à Toulouse. Parmi elles : le Forom des Langues du Monde, un rassemblement de food-trucks ou encore le Human Padel Tour.

Des activités pour découvrir les langues du monde place du Capitole

Les cultures du monde entier vont investir la ville rose le temps d’une journée ce dimanche. Le Forom des Langues du Monde fait en effet son retour sur la place du Capitole pour une 28e édition. Nzebi, djerma, esperanto, filipino, langue des signes, français, dari, roumain, tamoul… Plus d’une centaine de langues et de cultures du monde entier seront à l’honneur lors de cette manifestation culturelle. Il vous sera possible de les découvrir à travers plusieurs animations gratuites et débats.

Au programme de la journée : initiations aux langues, conversations, chants, danses… Vous pourrez notamment prendre part à des initiations à la LSF, à l’alphabet cyrillique, à la calligraphie ancienne des Philippines, mongole, chinoise, arabe ou araméenne. Il y aura aussi des jeux linguistiques et stands d’initiations aux langues. Vous aurez également la possibilité d’admirer des arts martiaux des Philippines, des chants gospel et des danses du Népal, du Chili, de Guadeloupe, de Guinée ou encore du folklore de Colombie.

Infos pratiques : place du Capitole, Toulouse. Ouvert au public à partir de 10h. Gratuit.

Les Journées Européennes de l’Archéologie ce week-end à Toulouse

Ce week-end ont lieu les Journées Européennes de l’Archéologie. Pour l’occasion, plusieurs lieux culturels de la ville rose ont prévu des événements. Les passionnés d’Histoire ont notamment rendez-vous au musée Saint-Raymond.

Dans son jardin et sa salle du rez-de-chaussée, il accueillera le Village de l’Archéologie où des associations et spécialistes vous feront découvrir les métiers de l’archéologie et du patrimoine. Le musée donnera par ailleurs accès gratuitement à sa collection permanente et sa collection temporaire “Le Mystère Mithra. Plongée au cœur d’un culte romain” ce week-end.

De son côté, l’Espace Patrimoine vous proposera un véritable voyage dans le temps avec une visite-spectacle dans les rues de Toulouse, un atelier de croquis urbain et une reconstitution d’un pan de bois. Cette technique de construction était couramment employée à l’époque médiévale.

Enfin, le muséum de Toulouse organisera une rencontre avec un historien, des ateliers et animations, des projections de court-métrages et des lectures sur le thème de la Préhistoire.

Infos pratiques : Dates, horaires, adresses et tarifs à retrouver sur le site du musée Saint-Raymond, du muséum de Toulouse et sur la page Facebook de l’Espace Patrimoine.

La finale du Human Padel Open au Palais des Sports ce week-end

C’est le premier tournoi du World Padel Tour en France et il a lieu à Toulouse. Le Human Padel Open se termine en cette fin de semaine. L’événement sportif a débuté mercredi. Il a réuni près de 400 athlètes de 26 nations différentes en tout au Palais des Sports. L’occasion pour les fans de padel de voir les plus grands champions et les plus grandes championnes mondiaux sur le terrain.

Ce sport de raquette dérivé du tennis a un certain succès dans la région. L’Occitanie compte effectivement le plus grand nombre de terrains de padel, de tournois et de licenciés en France. Les curieux peuvent se rassurer. Il n’est pas trop tard pour partir à la découverte de ce sport. La finale du Human Padel Open a effectivement lieu ce week-end.

Et des places sont encore disponibles pour les quarts de finale, la demi-finale et la finale sur le site de la compétition. Ils auront respectivement lieu vendredi, samedi et dimanche au Palais des Sports. Mais attention, les derniers billets partent très vite !

Infos pratiques : Palais des Sports, Toulouse. Dates, horaires et tarifs des matchs à retrouver sur le site du Human Padel Open.

Rassemblement de food trucks du monde en plein centre de Toulouse

Avis aux gourmands ! L’association Toulouse à Table organise un rassemblement de food trucks du monde ce vendredi soir dans la ville rose. C’est la première édition de cet événement. Sur la place Arnaud Bernard, de nombreux food trucks régionaux spécialisés dans la cuisine du monde seront ainsi présents dès 18h. Ils vous proposeront des recettes internationales réalisées à partir de produits qualitatifs, locaux, gourmands mais aussi labellisés.

De quoi faire voyager vos papilles depuis Toulouse. Vous pourrez déguster les plats concoctés par les différents food trucks sur place ou à emporter. Une buvette sera également à votre disposition. Lors de cette soirée, Toulouse à Table vous proposera par ailleurs de découvrir ou redécouvrir des vins du sud-ouest. Des dégustations sont effectivement au programme. Côté ambiance, l’association toulousaine a prévu une animation musicale sur la place Arnaud Bernard.

Infos pratiques : place Arnaud-Bernard, Toulouse. Ouvert de 18h à 23h. Entrée libre.

Attention, certains événements sont susceptibles d’être annulés en raison de la canicule.

Héloïse Thépaut