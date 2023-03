Le TFC à la relance contre Angers, la lanterne rouge de Ligue 1

Après trois défaites de rang en Ligue 1, le TFC se doit de l’emporter contre Angers (ce dimanche à 15 heures), dernier du championnat.

L’attaquant du TFC Thijs Dallinga est titulaire contre Angers. Crédit photo : Toulouse Football Club

Après un début d’année 2023 idéal et sept matchs sans défaite, le TFC accuse quelque peu le coup. Les Violets ont concédé trois défaites consécutives, contre Marseille, Reims et Clermont. Excepté la victoire en Coupe de France contre Rodez, les hommes de Philippe Montanier (qui fêtera son 200e match à la tête d’une équipe de Ligue 1) n’ont retrouvé le gout de la victoire depuis le 12 février, soit un mois jour pour jour et la victoire probante contre Rennes au Stadium (3-1).

Ce dimanche à 15 heures, les joueurs du Toulouse Football Club n’auront pas d’autre choix que de s’imposer sur la pelouse de Raymond Kopa à Angers, pour se relancer et éviter de voir de nombreux concurrents dans la lutte pour le maintien revenir sur leurs talons.

Le TFC 17e de Ligue 1 à l’extérieur

Mais la tâche ne sera pas aisée. En effet, les Angevins sont bons derniers du championnat mais comme tous les clubs qui se battent pour leur survie dans l’élite, ils aborderont ce match avec la ferme intention de le gagner. La lanterne rouge du championnat ne compte que 10 points au compteur et n’a plus gagné le moindre match de Ligue 1 depuis le 18 septembre.

Alors l’enjeu sera simple, une victoire d’Angers leur permettrait de croire encore au maintien alors qu’un succès du TFC serait de bon augure pour terminer la saison dans la sérénité. Cela permettrait aussi aux Toulousains de faire le plein de confiance avant d’affronter Annecy en demi-finale de Coupe de France. Seul problème, le TFC est une des pires équipes de Ligue 1 à l’extérieur. Les Violets pointent à la 17e place du championnat si l’on se fie aux résultats loin de leurs bases. De quoi ajouter une pression sur les épaules de Branco van den Boomen et ses coéquipiers…