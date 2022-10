La foire de la Colombette revient pour la 78e année de suite

Pour la 78ème année consécutive, la foire de la Colombette revient à Toulouse, dans le quartier Saint-Aubin. Dans la rue de la Colombette, les stands des commerçants locaux s’installent du 29 octobre au 1er novembre. L’association des commerçants du quartier St-Aubin a aussi prévu restauration, jeux et animations.

Visuel: Psena_studio et Nikko k.k.o pour la foire de la Colombette.

Elle existe depuis l’après-guerre, et fête sa 78e année consécutive. La foire de la Colombette revient ce week-end des 29 et 30 octobre, puis continue le lundi 31 et le mardi 1er novembre 2022. C’est un rendez-vous incontournable de Toulouse, organisé par l’Amicale des Commerçants et Artisans du quartier St-Aubin-Colombette.

Pendant quatre jours, plus d’une centaine d’artisans et commerçants indépendants du quartier exposent leurs produits et proposent des animations diverses. Un stand maquillage est par exemple proposé du dimanche au mardi, de 13h à 17h. Une offre de restauration sur place viendra de plus compléter les bars et restaurants déjà présents. Des exposants extérieurs sont aussi invités à la foire de la Colombette : producteurs, artisans, créateurs…

Les animations musicales du week-end

Pendant la foire, plusieurs concerts sont prévus dans la rue de la Colombette et sur la place Refuznik. Le samedi, à 11h00, 14h30 et 16h00, la Fanfare Sardinhas da Mata interprète les musiques populaires du Nordeste du Brésil. Puis, dimanche, place au Mystère des Eléphants, dont le son du saxophone se fera entendre à 11h30, 14h00, et 15h45. Lundi et mardi, ce seront les Fanflures Brass Band qui viendront à 11h30, 14h00, et 16h30, pour jouer du funk et du jazz de la Nouvelle-Orléans.

L’histoire de la foire de la Colombette

« La commune libre de la Colombette est née à la fin de la seconde guerre mondiale de la rencontre d’une bande d’amis artistes qui souhaitaient récolter de l’argent afin d’aider les plus nécessiteux et des commerçants qui voulaient sortir de cette époque. La rue de la Colombette étant le chemin préféré des Toulousains pour se rendre au cimetière, les artisans et commerçants exposent leur produit dans la rue. La première foire de la Colombette a lieu le week-end de la Toussaint il y a 78 ans. » explique l’association de commerçants sur sa page Facebook.