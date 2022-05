Fête des mères. Quelques idées de cadeaux de dernière minute

La fête des mères c’est ce dimanche 29 mai 2022. Par manque de temps ou par oubli, voici quelques idées de cadeaux à faire à la dernière minute.

Hortensia, jasmin, rosier ou encore rhododendron… De jolies fleurs à planter dans le jardin ou à entretenir sont disponibles chez les fleuristes ou dans les jardineries. © Gala Jacquin

La fête des mères c’est demain. Et ce n’est pas toujours facile de trouver le cadeau idéal surtout la veille de la fête des mères. Mais rien n’est impossible. En ce samedi 28 mai 2022, le Journal Toulousain propose quelques idées de cadeaux possibles à offrir aux mamans. Bien-être, souvenirs ou fleurs… Voici cinq suggestions de cadeaux de dernière minute.

Un soin ou un moment de détente pour le bien-être des mamans

Fatiguée par la routine? Ou stressée par le travail? Les mamans ont parfois besoin d’un peu de repos. Pourquoi ne pas lui offrir un moment de détente dans un centre de balnéothérapie? A l’Union, au nord-est de Toulouse, le centre Calicéo propose de nombreux soins et services. Spa, massages, bains… Plusieurs options permettent de se détendre. Plus d’informations sur le site internet de Calicéo de l’Union.

Dans la même idée, un moment cocooning pour elle dans un institut de beauté peut toujours faire du bien. Manucure, soins du visage ou massages, l’Institut des ongles et beauté Toulouse propose toute une gamme de prestations pour un moment rien que pour les mamans. Situées au 16 rue de la Colombette à Toulouse, Célia et son équipe accueille ses client.es dans son joli institut. Plus d’informations sur le site de l’Institut des ongles et beauté Toulouse.

Immortaliser l’instant avec un shooting photo ou un album photo

On y pense pas toujours, mais parfois, les photos de famille manquent dans les albums photo. Certains membres de la famille n’apparaissent pas toujours car ils doivent tenir la caméra. Pourquoi ne pas laisser un professionnel faire? Il faut prévoir un certain budget mais, plusieurs photographes toulousains proposent leurs services dans leurs studios. Comme le Studio le Carré à Toulouse qui photographie jusqu’à 15 personnes pour ses séances spéciales famille. Il faut compter un budget de 240 euros pour une heure de séance et 20 à 25 photos numérisées.

Dans le même objectif d’immortaliser l’instant, il existe de nombreuses photos qui restent stockées dans les téléphones portables ou dans les appareils photos sans jamais en sortir. Pourquoi ne pas profiter de l’occasion pour faire le tri et imprimer ces souvenirs? Le temps manque pour créer et commander un livre photo, mais un bon album photo comme avant marche tout aussi bien. En sélectionnant les souvenirs intéressants ou importants, il suffit alors d’aller les faire imprimer chez un photographe ou dans les différentes bornes disponibles dans les centres commerciaux non loin des photomatons. Il ne manque plus qu’un album photo et le tour est joué.

Des plantes pour parfumer les jardins ou les intérieurs

Certaines personnes ne sont pas de grands adeptes de bouquets de fleurs. Les fleurs coupées ne durent qu’un temps. Il existe de nombreuses plantes en pot prêtes à offrir. Hortensia, jasmin, rosier ou encore rhododendron… De jolies fleurs à planter dans le jardin ou à entretenir sont disponibles chez les fleuristes ou dans les jardineries. Elles permettent de colorer et de parfumer le quotidien des mamans. Ou si celle-ci préfère les arbres fruitiers ou les aromates, autant lier l’utile à l’agréable.