La traditionnelle fête des Capitouls fait son retour à Toulouse

Du samedi 23 avril au dimanche 22 mai 2022, la fête des Capitouls revient dans les rues de Toulouse. Manège, pêche au canard et confiseries s’installent du côté du Grand rond.

Cette année, les forains changent de localisation et prennent place sur les allées Paul-Sabatier, à proximité du Jardin des Plantes et du Grand rond. (CC BY Caroline Léna Becker / Wikimedia)

Passionnés d’auto-tamponneuses, de pêche au canard ou encore de barbe à papa ? Rendez-vous sur les allées Paul Sabatier du samedi 23 avril au dimanche 22 mai 2022. Dès ce samedi, la fête des Capitouls revient à Toulouse. Voici les infos pratiques.

Un changement de localisation pour cette année

Ce rendez-vous est un classique dans la ville rose, comme l’explique la mairie de Toulouse sur son site : « Cet événement habituel du printemps toulousain revient avec ses animations pour le plus grand plaisir des enfants, mais aussi des grands. L’occasion de piloter les traditionnelles autos tamponneuses, d’éprouver des sensations fortes ou de grignoter quelques confiseries en famille ».

Pendant des années, la fête des Capitouls s’installait sur la place de l’Europe. Cette année, les forains changent de localisation et prennent place sur les allées Paul-Sabatier, à proximité du Jardin des Plantes et du Grand rond. Tout au long de sa présence à Toulouse, la fête foraine sera ouverte tous les jours. Les horaires sont les suivants : du lundi au jeudi et le dimanche de 14h à 20h et de 14h à 21h, le vendredi et le samedi. A noter que l’entrée à l’événement est libre.