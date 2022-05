Archéologie, salon vintage, humour et arts graphiques… 4 idées de sortie à Toulouse pour ce week-end

Découvrir Mithra dans une exposition événement, se replonger dans l’ambiance du XXe siècle, assister à un spectacle humoristique sur le deuil ou s’initier aux arts graphiques… Voici une sélection de sorties et activités à faire ce week-end à Toulouse.

Z’avez pas vu Mithra ?

Les visiteurs vont pouvoir découvrir Mithra, dieu à qui les Romains ont voué un culte des siècles durant. © Musée Saint-Raymond

À partir du vendredi 13 mai et jusqu’au 30 octobre 2022, le musée Saint-Raymond accueille “Le mystère Mithra”, une exposition reconnue d’intérêt national par le ministère de la Culture. Les amateurs d’archéologie vont pouvoir découvrir une exposition dédiée au dieu indo-iranien Mithra, qui fit l’objet d’un culte dans la Rome antique du Ier au IVème siècle. L’occasion de découvrir des pièces magnifiques (objets du quotidien et sculptures), venant de toute l’Europe. Deux dispositifs accompagnent la découverte de l’exposition : des pastilles sonores décalées pour une visite sur le ton de l’humour, et un parcours interactif dans lequel Mithra demandera aux visiteurs de réaliser plusieurs missions.

Infos pratiques : “Le mystère Mithra”, du 13 mai au 30 octobre 2022 au musée Saint-Raymond, place Saint-Sernin à Toulouse. Ouvert du mardi au dimanche de 10h à 18h. De 3 à 5 euros. Billetterie en ligne.

Saisir des occasions vintages

Le Salon Toulouse Vintage accueille 40 exposants. © Salon Toulouse Vintage

La 6ème édition du Salon Toulouse Vintage, le rendez-vous des passionnés de mode et de design vintage, aura lieu le samedi 14 et dimanche 15 mai, de 10h à 18h à l’Hôtel-Dieu Saint-Jacques, à Toulouse. Le salon accueille 40 exposants : mode, meubles et vêtements upcyclées (des créations faites avec des matériaux habituellement destinés au rebut), décoration vintage…

Les amoureux du vintage auront accès à des pièces produites entre les années 1920 et 1990 dans ce salon qui ne regroupe que des professionnels du secteur. L‘accent de cette édition sera mis sur la mode de l’époque avec une large sélection de vêtements pour la belle saison. Les visiteurs pourront également profiter de nombreuses animations, avec un photomaton, des food-trucks et un atelier de customisation et de nettoyage des baskets.

Infos pratiques : Salon Toulouse Vintage, à l’Hôtel-Dieu Saint-Jacques, 2 rue Charles Viguerie à Toulouse. Samedi 14 et dimanche 15 mai, de 10h à 18h. Entrée à 5 €, gratuit pour les moins de 12 ans, photomaton offert.

Éviter le coup de pompe… funèbre

Marie-Ève Perron évoque le drame qui l’a touché dans un seule en scène. © Eva-Maude T-C

Depuis le 11 mai et jusqu’au 19 mai, Marie-Ève Perron, auteure et metteuse en scène québécoise, propose au public du Théâtre de la Cité son seule en scène “De ta force de vivre”. Un spectacle qui parle du deuil et de la manière de le surmonter, avec un ton léger et humoristique

Marie-Ève Perron plonge le spectateur dans sa propre histoire et raconte ce qu’elle a vécu lorsque son père est décédé en 2017. Suite à ce drame, elle a amorcé un processus aussi banal que douloureux marquée par les questionnements et les rencontres avec des spécialistes en tout genre : médecins, employés de maisons funéraires et experts du deuil… Des rencontres déterminantes qu’elle raconte dans ce spectacle. Un troisième seule en scène pour la comédienne québécoise, qui devrait ravir le public toulousain.

Infos pratiques : “De ta force de vivre” de Marie-Ève Perron, au ThéâtredelaCité, 1 rue Pierre Baudis à Toulouse. Du 11 au 19 mai à 19h (hormis le samedi 14 mai, à 18h). Billetterie en ligne.

S’initier aux arts graphiques

Le festival propose de nombreuses activités pour tous. © figuré.e

Le festival d’art graphique “figuré.e” se tient du 9 au 15 mai, à Toulouse, pour sa troisième édition. Après une longue pause sanitaire, le festival revient pour une nouvelle édition au sein de six lieux culturels emblématiques de la Ville rose. Toutes les activités sont réparties autour du quartier Bonnefoy, dans des sites situés à moins de 15 minutes à pied les uns des autres. Le festival, gratuit, est ouvert à tout les publics : professionnels ou amateurs, initiés ou néophytes, petits et grands. Des conférences, expositions et ateliers participatifs, mais aussi un marché artistique avec une quarantaine d’exposants sur 200 m² et de nombreux événements festifs dédiés aux arts graphiques sont proposés aux visiteurs.

Infos pratiques : “figuré.e”, quartier Bonnefoy à Toulouse. Du 9 au 15 mai, gratuit et ouvert à tous. Programmation et parcours sur le site du festival.

Elioth Salmon