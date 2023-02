Le Centre Reflets Compans lance sa nouvelle exposition “C’est tout un art”

La photographe toulousaine connue sur les réseaux sociaux sous le nom de Toulou_Zen est mise à l’honneur au centre Reflets Compans jusqu’au 6 juin à travers l’exposition “C’est tout un art”.

La nouvelle exposition photos au Centre Reflets Compans. © Reflets Compans

La photographe toulousaine connue sur les réseaux sociaux sous le nom de Toulou_Zen est mise à l’honneur au Centre Reflets Compans depuis le 11 février jusqu’au 6 juin sous la forme d’une exposition photo nommée “C’est tout un art”. Cette galerie a pour but de révéler de jeunes artistes locaux avec 12 photos exposées pendant quatre mois et deux fois par an et disponible gratuitement. C’est donc le travail de Cécile, alias Toulou_Zen, parisienne de naissance mais qui a grandi en Ariège qui sera exposé jusqu’au 6 juin.

«Véritable Toulousaine dans l’âme, les rues de la ville rose sont aujourd’hui devenues ma muse.

Armée de mon appareil, j’y capture aussi bien les monuments, les bâtisses et les édifices cultes qui racontent l’histoire de notre ville (et ses alentours), mais également des scènes et images plus personnelles sur la nature, les animaux, parfois même des lieux insolites encore méconnus…» déclare Cécile dans un communiqué.

Faire redécouvrir la ville rose

Armée de son Iphone 13 pro max et de son objectif Nikon d750, Cécile parcourt les rues de la ville et ne manque pas de capturer ce qui lui saute à l’œil. «Mon credo : vous communiquer l’envie de (re)découvrir notre ville, notre belle région, sous différents angles et différentes expositions. Dénicher de petites pépites à fixer en un instant T, jouer avec l’image et déclencher des émotions, c’est ainsi que la photo est devenue le moyen d’expression qui me définit le mieux», témoigne l’artiste. De nombreuses expositions photos ont lieu actuellement à Toulouse, dont celle de Gabriele Basilico à la Galerie du Château d’Eau.