Gabriele Basilico exposé à la Galerie du Château d’Eau

La Galerie du Château d’Eau accueille depuis le 1er février une exposition du photographe italien Gabriele Basilico intitulée “Retours à Beyrouth”.

L’exposition “Retours à Beyrouth” de Gabriele Basilico à la Galerie de Château d’Eau. © Gabriele Basilico 1991 – Beyrouth



La Galerie du Château d’Eau de Toulouse accueille une exposition de photos d’un des plus grands photographes documentaristes. Les clichés de l’Italien Gabriele Basilico sont à découvrir depuis le 1er février et jusqu’au 14 mai au Château d’Eau avec l’exposition “Retours à Beyrouth”. Basilico a réalisé ses photographies en 1991, 2003, 2008 et 2011 lorsque la fondation Harari a financé un documentaire sur le centre ville de la capitale libanaise, quasiment intégralement détruite par quinze années de guerre.

L’Italien a fait partie de ce projet avec cinq autres photographes et il a ensuite écrit un livre et son travail est désormais exposé à Toulouse.

Des précieuses mémoires

«En 1991, je suis arrivé à Beyrouth pour photographier la partie centrale de la ville affectée par la longue

guerre civile qui avait commencé quinze ans plus tôt (1975). Il ne s’agissait pas de faire un reportage sur les ruines, mais de composer un « état des choses » confié à une interprétation libre et personnelle», livrait Basilico dans le livre “Gabriele Basilico ritorni à Beirut”.

Ces clichés en couleur et en noir et blanc sont des témoins de la dureté de la guerre civile qui s’est abattue sur Beyrouth à partir de 1975 sont aussi une exception dans la carrière de Basilico parce qu’il n’avait pas pour habitude de revenir sur ses pas et il est allé quatre fois à Beyrouth. La Galerie du Château d’Eau expose aussi le travail de Francesco Jodice intitulé “West” depuis le 1er février jusqu’au 2 avril.