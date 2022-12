Une exposition pour «combattre l’oubli» au musée de la Résistance et de la Déportation

“Combattre l’oubli : les objets en héritage”, est une exposition à retrouver jusqu’au 25 février 2023 au musée départemental de la Déportation et de la Résistance de Haute-Garonne.

Cette photographie de cinq garçons a été prise à proximité de Revel, en août 1944 selon une inscription au dos. Elle appartient au Fonds Torcatis, et est présentée au Musée départemental de la Résistance et de la Déportation.

C’est la nouvelle exposition temporaire du musée départemental de la Résistance et de la Déportation de Haute-Garonne. “Combattre l’oubli : les objets en héritage” présente 150 objets conservés par le musée et exposés pour la première fois. Des objets qui renferment les histoires des près de 500 donateurs qui les ont laissés en héritage afin de lutter contre l’oubli.

Installée à Toulouse sur une surface de 250m², l’exposition est construite autour de trois thématiques, dans trois salles. Au programme : “l’écriture ou les armes de l’esprit”, “communiquer en temps de guerre : lettres et carnets”, “objets de vie et de combat” (prisonniers, internés, déportés, maquisards).

Moins de 5% des objets du musée sont exposés

Le Musée départemental de la Résistance et de la Déportation de la Haute-Garonne a rassemblé environ 11 000 objets confiés par des particuliers, des associations depuis près de 30 ans. Mais à peine 5 % d’entre eux sont présentés dans l’exposition permanente.

« Cette exposition est l’occasion d’exposer des objets disparates, fragiles, souvent considérés “sans valeur” : manuscrits, dactylographiés, ronéotypés, imprimés, lettres et écrits depuis les camps, tenues, objets de vie dans les combats et les maquis, contes et peintures du retour des camps… rappelant aujourd’hui leur force et leur valeur. » explique le Musée départemental de la Résistance et de la Déportation.

Une résidence artistique a également vu le jour autour de l’exposition, au mois de septembre 2022. L’autrice Clémence Sabbagh et l’illustratrice Agathe Moreau, deux artistes toulousaines, se sont immergées dans l’histoire des objets pour réaliser une fresque et un livret. Elles racontent ainsi le parcours d’Augustine Mongelard, une résistante toulousaine déportée, et de son mouchoir.

Informations pratiques : exposition “Combattre l’oubli : les objets en héritage”. Adresse : Musée départemental de la Résistance et de la Déportation, 52 allée des Demoiselles, Toulouse. Horaires : du 1er décembre 2022 au 25 février 2023, du mardi au samedi, de 10h à 18h. Entrée gratuite.