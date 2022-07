[BQE] C’est quoi ces cercles jaunes autour de certaines poubelles à Toulouse ?

Depuis quelques mois des cercles jaunes sont apparus autour de plusieurs poubelles du centre-ville de Toulouse, dont celles de la place Saint-Pierre. On vous explique pourquoi.

Rien n’a changé ou presque ces derniers mois place Saint-Pierre. Elle reste effectivement le lieu de prédilection de la jeunesse toulousaine avide de soirées animées et arrosées. Mais depuis peu, une nouvelle activité fait fureur sur la place : le lancer d’objets dans les poubelles. « Je l’ai mis à trois mètres ! La courbe était parfaite », lance Nathanaël, étudiant à l’Institut supérieur de l’aéronautique et de l’espace.

« Moi, j’ai marqué 23 fois d’affilée à deux mètres dans la poubelle grise », se félicite François, étudiant en BTS comptabilité et gestion. À deux heures du matin, ces jeunes gens ont assurément un coup dans le nez, mais pas forcément le compas dans l’œil. S’ils arrivent aussi bien à évaluer les distances, c’est pour une bonne raison.

Un coup de com’ d’un club de basket ?

Trois cercles jaunes tracés au sol marquent en effet les distances devant une poubelle grise et une jaune accolées. Ils indiquent ainsi “1 mètre”, “2 mètres”, puis “3 mètres”. Cette installation a vite trouvé son public. « On se donne rendez-vous tous les jeudis soirs, place Saint-Pierre… Et ça finit toujours en tournoi de “lancé-poubelle” », confie Nathanaël.

Mais aucun des jeunes présents autour des poubelles ne sait pourquoi ces ronds jaunes sont apparus ni qui les a installés. Chacun y va de sa théorie plus ou moins plausible. « C’est un coup de com’ d’un club de basket ! », lance Julien, étudiant à la TBS. Louis, coach sportif, est sûr d’avoir trouvé la raison de cette installation : « C’est pour nous occuper. Ils préfèrent qu’on lance des choses plutôt que de se taper dessus ».

La Ville et la Métropole de Toulouse à l’origine de cette installation

Installer un panier de basket aurait peut-être été plus judicieux. « Ils veulent faire des économies budgétaires », estime François. « Pourtant, de nouvelles poubelles ont été installées en même temps que ces ronds », constate Julien. Alors, quel est l’intérêt de ces ronds jaunes ? « C’est pour nous inciter à mieux trier », avance Mathieu, étudiant en master d’Écologie.

Ce dernier se rapproche de la vérité. En effet, la Mairie et la Métropole de Toulouse sont à l’initiative de cette installation. Elles ont mis en place ces nouveaux bacs de tri au mois d’avril dernier sur la place Saint-Pierre, mais aussi dans le jardin Compans-Caffarelli, place Lafourcade, rue Pasteur ou encore sur l’esplanade de la gare Matabiau à Toulouse.

Le réel intérêt de ces cercles jaunes autour des poubelles

« Ils permettront aux habitants et visiteurs de la Métropole de trier leurs déchets, même quand ils ne sont pas chez eux, et contribueront à améliorer la propreté des espaces publics », souligne la collectivité. Les Toulousains peuvent ainsi jeter leurs bouteilles en plastique et canettes dans la poubelle jaune et les déchets non recyclables dans la grise.

En plus de ces nouveaux bacs de tri, la Mairie et Toulouse Métropole ont donc fait installer des cercles jaunes autour de ceux-ci. L’objectif : « aider chacun à prendre de bonnes habitudes et à parcourir les derniers mètres les séparant de l’un de ces bacs ». Rien à voir donc avec un coup de com’ ou la lutte contre les rixes. Il s’agit-là d’une simple incitation à la propreté…