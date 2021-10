Énergie : près de Toulouse, la ville de Blagnac parie sur la biomasse

À Blagnac, près de Toulouse, une nouvelle chaufferie biomasse vient d’être inaugurée. Elle doit permettre à l’équivalent de 2500 foyers de profiter d’une énergie plus verte et moins coûteuse.

L’inauguration de la nouvelle chaufferie biomasse de Blagnac est loin d’être un événement anodin. Preuve en est la présence de plusieurs responsables politiques de premier rang, ce mercredi 6 octobre. À commencer par Jean-Luc Moudenc, le président de Toulouse Métropole, Carole Delga, la présidente de la Région Occitanie ou Joseph Carles, le Maire de Blagnac. Le directeur général de Veolia énergie et le directeur régional de l’Ademe avait également fait le déplacement.

Une énergie plus verte et moins coûteuse

Car ce nouvel équipement doit permettre de produire une énergie moins coûteuse (- 20% environ) et plus verte (74% d’énergies renouvelables et de récupération) pour l’équivalent de 2500 foyers. Il alimentera le réseau de chaleur d’une partie de la ville de Blagnac : l’aéroport, les logements collectifs du quartier des Cèdres, le collège Guillaumet ou encore la piscine des Ramiers. Cette nouvelle chaufferie s’inscrit dans un projet global de Toulouse Métropole, démarré en 2017, baptisé Blagnac Énergies Vertes. Le réseau de chaleur de cette ville a été créé en 1976. Il est alimenté à l’origine par le puits géothermique du Ritouret, grâce à une nappe se situant à 1 500 mètres de profondeur et contenant une eau à 58°C. Le réseau s’étale sur 4 km avec 37 postes de livraison.

Source : communiqué de presse