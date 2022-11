En images. Science Po Toulouse inaugure enfin ses nouveaux locaux

Historiquement situé rue des Puits Creusés à Toulouse, Sciences Po Toulouse a rejoint ses nouveaux locaux, dans la Manufacture des tabacs depuis janvier 2022. Les lieux ont été rénovés pour l’occasion.

Après une réhabilitation de grande ampleur, Science Po Toulouse inaugure ses nouveaux locaux jeudi 24 novembre. © Sylvain Mille – Science Po Toulouse

C’est une petite révolution. Science Po Toulouse a déménagé dans la Manufacture des tabacs, allée de Brienne, depuis le mois de janvier 2022. Après une réhabilitation de grande ampleur, l’école va enfin pouvoir inaugurer ses nouveaux locaux jeudi 24 novembre.

« Confiée au cabinet toulousain Architecture Malacan Martres (AMM), cette réhabilitation visait à repenser les espaces, tout en conservant les codes architecturaux de la Manufacture », raconte l’établissement. « Elle a intégré les aspects fonctionnels, thermiques, acoustiques et de mise aux normes d’accessibilité. »

Durant cette réhabilitation, un des quatre amphithéâtres a été complètement rénové. Aussi, des nouveaux espaces ont été créés, tels qu’une bibliothèque d’environ 400m2, dans un esprit tiers-lieu, avec des tables d’étude, des bureaux et un espace presse. Et pour répondre aux enjeux de sobriété écologique, un système de ventilation innovant a enfin été créé.

Les nouveaux locaux de Science Po Toulouse. © Sylvain Mille – Science Po Toulouse

Le très attendu déménagement de Science Po Toulouse

Avec ce nouveau campus, Sciences Po Toulouse, dans la deuxième ville étudiante de France, souhaite « conforter sa place de Grande École universitaire de classe mondiale ».

Ce déménagement de l’établissement, qui a coûté six millions d’euros, était très attendu. Depuis qu’il s’est installé dans la Ville en 1956, il occupait un immeuble de la rue des Puits-Creusés, juste en face de l’université Toulouse Capitole.

Cependant, les locaux n’étaient plus adaptés à l’école qui accueille quelque 1 500 étudiants depuis des années. Un déménagement était envisagé depuis vingt ans. Une installation était prévue à EDF Bazacle, mais elle a été annulée sous la pression des riverains. L’option de la Manufacture des tabac est devenue possible après le départ de Toulouse school of economics pour le campus de l’université Toulouse Capitole.