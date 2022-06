Du changement à la tête du Printemps de septembre

Mathé Perrin quitte la présidence du Printemps de septembre qu’elle a lancé à Cahors il y a 30 ans. Elle est succédée par Eugénie Lefebvre et devient présidente d’honneur du festival.

Mathé Perrin à gauche, et Eugénie Lefebvre à droite, du Printemps de septembre. Crédit photo : Jean-Luc Exposito – Victor Charrier

Passage de flambeau. Il y a du nouveau à la tête du Printemps de septembre. Mathé Perrin quitte la présidence du festival d’art contemporain qu’elle a lancé à Cahors, dans le Lot, il y a 30 ans. « Pour poursuivre cette aventure ambitieuse et la projeter dans les 30 prochaines années, Mathé Perrin, qui restera présidente d’honneur, et le Conseil d’administration du festival ont choisi de confier la présidence à Eugénie Lefebvre », annonce le Printemps de septembre dans un communiqué.

Eugénie Lefebvre est la fondatrice des Magasins généraux, qu’elle a dirigés pendant cinq ans. Elle a rejoint le bureau du festival en 2018. Ce dernier, voit là « un passage de flambeau en douceur entre ces deux femmes qui partagent un engagement indéfectible pour la création ».

Le printemps de septembre, de Cahors à Toulouse

« Avec Anne-Laure Belloc, nommée à la direction du festival après en avoir été plusieurs années la responsable de la programmation, Eugénie Lefebvre imagine de nouvelles orientations pour le Printemps. Sa vision articule l’enjeu de rester fidèle à l’esprit qui anime le festival depuis son origine tout en le faisant résonner avec l’époque contemporaine, ses enjeux artistiques, sociétaux, citoyens, environnementaux », poursuit le communiqué.

Pour rappel, Mathé Perrin a fondé Le printemps de Cahors en 1991. Le festival d’arts visuel et d’arts vivant se déroulait dans toute la ville en mêlant des artistes contemporains internationaux et des talents émergents. Puis en 2001, l’événement change de dimension en s’implantant à Toulouse. Par la même occasion, le festival change de nom et devient Le printemps de septembre.