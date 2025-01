Toulouse : des bouchons font leur apparition sur l’A624 ce mercredi

Il y a moins de bouchons que d’habitude sur la rocade de Toulouse, ce mercredi 8 janvier en fin de journée. Le JT surveille l’état du trafic.

Contrairement aux habitudes, le trafic est relativement fluide sur la majeure partie de la rocade de Toulouse, ce mercredi 8 janvier en fin de journée peu après 17 heures. Le Journal Toulousain surveille l’évolution de la circulation dans l’agglomération de la Ville rose.

18h15 : désengorgement progressif

Les différents axes routiers de la région toulousaine se désengorgent progressivement. Il n’y a plus de bouchons sur l’A61, et une nette amélioration sur l’A620, l’A621, l’A624 et la N124.

17h55 : un ralentissement aux portes de la Ville rose

Il y a du monde sur l’A64. La circulation est au ralenti sur deux kilomètres sur cet axe routier, dans le sens Toulouse vers Bayonne.

17h50 : le trafic se densifie sur le périphérique Ouest

La circulation devient compliquée sur l’A620, sur la rocade extérieure. Bison futé annonce près de cinq kilomètres de bouchons, depuis la bifurcation avec l’A624 jusqu’à celle avec l’A64.

17h45 : des bouchons entre Blagnac et Toulouse

Il y a des bouchons sur plus de deux kilomètres, sur l’A621, de l’aéroport à Blagnac jusqu’à la rocade de Toulouse. Dans l’autre sens, quelques ralentissements sont constatés aux abords de la plateforme aéroportuaire. Dans le même secteur, la circulation est chargée sur le Fil d’Ariane dans le sens Nord-Sud.

17h40 : des ralentissements sur la rocade Est

Bison futé comptabilise sept kilomètres de ralentissements sur l’A61, dans le sens extérieur. Ils s’étendent du Palays à Roseraie.

17h35 : un accident sur l’A624

Un accident s’est produit sur l’A624, dans le sens Colomiers vers Toulouse, au PR 1. Deux véhicules légers sont impliqués.

17h30 : des bouchons entre Toulouse et Colomiers

Des bouchons ont envahi l’A624 et la N124 en l’espace d’une quinzaine de minutes. Le trafic est compliqué de la rocade de Toulouse jusqu’à la sortie numéro cinq, à Colomiers.

17h25 : des ralentissements sur la rocade, à l’approche de l’A64

Il y a des ralentissements sur cinq kilomètres sur l’A620, rocade extérieure, de l’hippodrome jusqu’à l’A64.

17h20 : quelques bouchons sur la rocade Ouest de Toulouse

Bison futé signale près de trois kilomètres de bouchons sur l’A620, sur le périphérique intérieur. Ils sont entre les PR 5+158 et 2+200, de la bifurcation avec l’A624 jusqu’à celle avec l’A621.

17h10 : le trafic en ce moment dans la région de Toulouse