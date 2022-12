Montpellier-TFC : Dernier match amical avant le retour en Ligue 1

De retour de son stage d’automne en Turquie, le TFC affronte le Montpellier HSC en match amical mardi 20 décembre à 16 heures.

Les joueurs du TFC à l’extérieur. © Toulouse Football Club

Le TFC joue son ultime match amical de l’année en affrontant le Montpellier HSC. La rencontre se déroule à huis clos dans l’après-midi du mardi 20 décembre, à 16 heures, au domaine de Grammont à Montpellier. La dernière rencontre de ces deux clubs, le 2 octobre au Stadium de Toulouse, s’est soldée par une victoire toulousaine, 4 à 2.

Ce match a lieu trois jours après le retour des Violets de leur stage d’automne en Turquie. Le club de l’île du Ramier y a joué deux matchs amicaux. Le premier, contre l’Istanbul Basaksehir, cinquième du championnat de première division turc, s’est soldé par un match nul, 2 à 2. Le TFC s’est ensuite incliné face au Galatasaray SK, dauphin du même championnat, 2 à 1,

Des U19 et des pros sur le terrain

L’entraîneur a tiré des éléments positifs du stage des Violets et des deux rencontres amicales en Turquie. « Nous avons peaufiné nos animations offensives et défensives, et nous avons fait tourner l’effectif. Nous avons terminé les 15 ou 30 dernières minutes avec des U19. C’est une bonne expérience pour eux et ça nous permet de voir leur potentiel quand ils se frottent à des professionnels », déclare le coach dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux du club.

Après le match face à @GalatasaraySK, le Coach Montanier fait le bilan de cette semaine de préparation en Turquie 💬#PrépaTFC pic.twitter.com/v0eLMRBM5v — Toulouse FC (@ToulouseFC) December 16, 2022

En effet, Philippe Montanier a mis tous ses joueurs sur le terrain en faisant tourner l’effectif toulousain. Outre les cadres, comme Branco van den Boomer, Maxime Dupé, ou encore Brecht Dejaegere, le coach a également aligné des joueurs en manque de temps de jeu comme Oliver Zandén et Kjetil Haug. Il a aussi fait appel à des jeunes tel que Rayan Touzhgar et Ylies Aradj.

Retour en Ligue 1 après Montpellier-TFC

Après avoir défié Montpellier en match amical, le TFC reprendra la Ligue 1 avec un déplacement à Marseille jeudi 29 décembre.