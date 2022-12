Amical : Le TFC fait match nul avec l’Istanbul Basaksehir

En stage en Turquie, le TFC a joué sa première rencontre amicale de décembre avec l’Istanbul Basaksehir, un club de la première division turc.

Les joueurs du TFC à l’extérieur. Photo d’illustration. © Toulouse Football Club

Les Violets sont en stage d’auhttps://www.toulousefc.com/fr/le-programme-des-violets-pendant-la-treve-pour-la-coupe-du-mondetomne à Antalya en Turquie du 11 au 17 décembre. C’est dans ce cadre que le TFC a joué sa première rencontre amicale du mois avec l’Istanbul Basaksehir. Ce club est actuellement cinquième de Süper LIG, le championnat de première division turc. Et la rencontre s’est achevée sur un match nul, 2-2.

Face aux Turcs, l’entraîneur Philippe Montanier a plus que fait tourner l’effectif. Outre les cadres, comme Branco van den Boomer, Maxime Dupé, ou encore Brecht Dejaegere, le coach a également fait entrer en manque de temps de jeu comme Oliver Zandén et Kjetil Haug. Le coach a aussi fait appel à des jeunes du centre de formation, tel que Rayan Touzhgar et Ylies Aradj.

Notre coach va profiter de la seconde période pour changer presque intégralement son équipe.

Voici la compo 👇



Haug – Aradj, Nicolaisen, Mawissa, Zodehougan – Touzgar, Skyttä, Chaibi – Begraoui, Ntamack, Onaiwu



1-2 #IBFKTFC #PrépaTFC — Toulouse FC (@ToulouseFC) December 13, 2022

Jeu égal entre le TFC et l’Istanbul Basaksehir

La rencontre entre le TFC et l’Istanbul Basaksehir a débuté essentiellement avec des cadres sur le terrain. Les locaux ouvrent le score avec un but de Philippe Keny à la 29e minute. Dans la foulée, Farès Chaïbi égalise grâce à un penalty à la 30e minute. Huit minutes après, Thjis Dallinga permet aux Toulonnais de prendre le dessus. En seconde période, le coach du TFC change pratiquement toute l’équipe. Dans le dernier quart d’heure, les Turcs égalisent sur un penalty de Deniz Turuc à la 78e minute.

Plusieurs Pitchouns faisaient leurs débuts en match aux côtés des pros à l'occasion du match de préparation face à @IBFK2014 !



Découvrez les réactions de Rayan Touzhgar, Ylies Aradj et Edhy Zuliani après la rencontre 😈👏#IBFKTFC #PrépaTFC pic.twitter.com/20RkE3eJde — Toulouse FC (@ToulouseFC) December 13, 2022

La suite du programme des Violets

Avant la fin de son stage en Turquie, le club haut-garonnais défiera le dauphin du championnat de première division turc, le Galatasaray SK, le vendredi 16 décembre à 15 heures (17 heures locale).

Le TFC reviendra ensuite en France pour jouer son ultime match amical de l’année. Les Violets affronteront le Montpellier HSC le mardi 20 décembre à 16 heures. La dernière rencontre de ces deux clubs, le 2 octobre au Stadium de Toulouse, s’est soldée par une victoire toulousaine.