Course des lumières : courir et marcher contre le cancer à Toulouse

La course des lumières est organisée samedi 26 novembre à Toulouse. Au programme, une course de dix kilomètres et une marche de quatre kilomètres.

Photo d’illustration. CC Jacqueline Macou – Pixabay

C’est un rendez-vous sportif pour la bonne cause. La course des lumières est organisée samedi 26 novembre à Toulouse. Le concept de cet événement est simple et original : « A la tombée de la nuit et munis d’un objet lumineux, les participants “éclairent la nuit contre le cancer et pour tous les malades”, lors d’une marche ou d’une course non chronométrés », expliquent les organisateurs.

Au programme de l’événement, une course de dix kilomètres et une marche de quatre kilomètres. La Course des lumières se veut accessible, « que cela soit en famille pour participer à la marche de nuit avec ses enfants ou encore courir entre amis autour d’une personne en rémission ou pour honorer la mémoire d’un proche ». Les inscriptions sont encore possibles en ligne.

La Course des lumières en soutient à la Fondation Toulouse Cancer Santé

L’édition toulousaine de la Course des lumières est organisée au profit de la Fondation Toulouse Cancer Santé, pour financer la recherche sur le cancer.

« Chaque participant soutient le partenaire caritatif de l’événement, soit par le biais d’un don effectué au moment de l’inscription, soit en effectuant une collecte de dons via la plateforme de collecte en ligne Alvarum. Les dons recueillis permettent de financer des projets de recherche, de prévention ou d’accompagnement des malades », précisent les organisateurs.

Vingt-mille porteurs de lumières partout en France

Les organisateurs de la Course des lumières promettent « un rassemblement convivial et un magnifique moment de partage ». Cette année, plus de 20 000 porteurs de lumières sont attendus à Lyon, Paris, Toulouse, Marseille, Bordeaux, et partout en France en participant au format connecté.

Depuis son lancement, l’événement a permis de reverser plus d’un million d’euros aux partenaires caritatifs de l’événement.