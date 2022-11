Coupe du monde. Où voir le premier match des Bleus à Toulouse ?

À Toulouse, plusieurs bars proposent de voir l’entrée en lice de l’équipe de France dans la Coupe du monde au Qatar ce mardi 22 novembre.

L’Équipe de France fait son entrée dans la Coupe du monde au Qatar ce mardi 22 novembre. Photo d’illustration. Crédit photo : CC Bicanski – pixnio

C’est le grand jour dans la quête d’une troisième étoile. Les choses sérieuses commencent ce mardi 22 novembre pour les hommes de Didier Deschamp. L’Équipe de France fait son entrée en lice dans la Coupe du monde qui se déroule au Qatar jusqu’au 18 décembre.

Pour leur premier match, les Bleus affronteront l’Australie. C’est face à ce même adversaire qu’ils ont entamé leur croisade victorieuse en Russie en 2018. Les Français avaient alors réalisé une performance décevante. Mais ils se sont imposés, 2 à 1, en fin de rencontre, grâce à un but contre son camp de Behich à la 81e minute.

Quatre ans plus tard, les équipes ne sont pas tout à fait les mêmes. Du côté de l’Australie, Tim Cahill et Mile Jedinak ne sont plus là. La nouvelle génération des Socceroos est moins expérimentée. La grande majorité des joueurs évolue en Australie. Pour sa part, Didier Deschamp devrait miser sur Olivier Giroud et Kylian Mbappé après le forfait de Karim Benzema.

Pas d’écran géant pour la Coupe du monde à Toulouse

Malheureusement pour les fans de foot, les matchs de l’équipe de France durant la Coupe du monde au Qatar ne seront pas proposés sur des écrans géants à Toulouse. Même si les Bleus se qualifient en demi-finale ou en finale. La décision a été officialisée par la Mairie de Toulouse depuis le mardi 4 octobre.

« Organiser en extérieur des retransmissions de matchs pour cette édition programmée au début de l’hiver (avec un décalage horaire) et pendant la préparation des fêtes de fin d’année, nous paraît depuis toujours d’un très faible intérêt pour le public, et donc peu opportun », a expliqué le maire Jean-Luc Moudenc.

Dans quel bar regarder le premier match des Bleus à Toulouse ?

Pour tous ceux qui souhaitent quand même se réunir pour regarder, en famille ou entre amis, le premier match de la Coupe du monde de l’Équipe de France, plusieurs bars de Toulouse organisent des retransmissions en direct. À l’image de l’établissement dédié aux fans de sports “Bullrush“, situé dans le quartier Saint-Aubin, qui dispose de tout l’équipement nécessaire, voire plus, avec ses 10 grands écrans. Le Delirium Café, sur les allées Jean Jaurès, diffuse également en direct tous les matchs des Bleus, pendant lesquels ils est possible de faire des pronostics et tenter de remporter un cadeau. Il en est de même pour le pub à l’anglaise Black Lion, à proximité du Palais de Justice. Sur la place Saint-Pierre de Toulouse, l’ambiance promet également d’être folle ce soir au Bar basque, comme dans d’autres enseignes du centre-ville, à l’image du Four Monkeys, du Danu, et du Fût et à Mesure.