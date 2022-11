Coupe du monde. Ce collectif propose à Toulouse des évènements alternatifs

À l’occasion du lancement de la Coupe du monde 2022 au Qatar, le collectif “Pour un autre football” propose à Toulouse plusieurs contre-évènements, de projections documentaires en rassemblements, en passant par des expositions.

La Coupe du monde de football se déroule au Qatar du 20 novembre au 18 décembre 2022. Crédit photo : Makus Spiske / CC BY-SA.

« Nous ne nous contenterons pas de regarder passivement cette coupe du monde », prévient le collectif “Pour un autre football” (PAF). Depuis le mois d’octobre, il organise à Toulouse un festival alternatif à la Coupe du monde 2022 au Qatar.

« Nous souhaitons ainsi initier un évènement démontrant qu’un autre football est possible : celui qui en a fait le sport le plus pratiqué sur la planète, au-delà de toute considération d’origine, d’âge ou de classe sociale. Pour questionner les dérives du football mais aussi remettre en valeur des expériences et pratiques populaires et émancipatrices, […] pour contribuer à valoriser un football populaire, festif et solidaire. » explique le collectif dans son manifeste.

Alors que la Coupe du monde donnera son coup d’envoi à Doha ce dimanche, voici les évènements prévus à Toulouse dans le cadre du festival.

“Les exploités du Qatar”, rassemblement, retour sur la Coupe du monde au Brésil…

Ce samedi 19 novembre, à partir de 19h, une soirée dédiée au Brésil est organisée au café l’Astronef. Au programme : vernissage de l’exposition photo “Hors champ(s), d’autres regards sur la Coupe du monde au Brésil”, projection du documentaire “Urutau, Resistencia Maraka’na“, et concert de musique brésilienne.

Le dimanche, jour du début de la Coupe du monde, “PAF” organisera un débat autour d’une expo-documentaire en présence d’Amnesty International Toulouse. Ces derniers présenteront aux Tilleuls leur documentaire “Les Exploités du Qatar”. Une exposition photographique de Frédéric Lecloux sera également ouverte : “Népal-Qatar : Le vide et le plein“.

“PAF” organise également un “rassemblement contre le foot business et pour un football populaire, festif et solidaire“, samedi 26 novembre, sur les allées Jules Guesde.