Coupe de France. Le TFC domine Ajaccio et se qualifie en huitièmes de finale

Le TFC rejoint les huitièmes de finale de la Coupe de France, en s’imposant contre l’AC Ajaccio (2-0). Ce 21 janvier au Stadium, il a suffi de trois minutes aux Toulousains pour faire basculer la rencontre.

Mikkel Desler a fait son retour sur le terrain dans les vingt dernières minutes. Crédit photo : ©Toulouse Football Club (archives).

Ils passent au tour suivant sans trop de difficultés. Les Violets ont décroché ce samedi 21 janvier leur ticket en huitièmes de finale de la Coupe de France. Le TFC recevait l’AC Ajaccio au Stadium, où il s’est imposé sur le score de 2-0.

Si les Toulousains ont fait une première mi-temps un peu brouillonne, la seconde a été abordée avec plus d’énergie – et de réussite. Le coaching de Philippe Montanier, qui avait décidé de faire tourner l’effectif, s’est avéré gagnant avec l’arrivée des entrants à l’heure de jeu.

Le TFC trouve deux fois les cages d’Ajaccio en trois minutes

La rencontre a basculé à la 66e minute de jeu, grâce à Zakaria Aboukhlal. L’attaquant marocain s’est montré une nouvelle fois décisif pour le TFC. Il passe le ballon à Dallinga devant la surface, qui lui remet avec un centre juste devant le but. “Zak” n’a plus qu’à frapper (1-0).

Le second but arrive trois minutes plus tard. C’est Ratao, entré seulement quelques minutes plus tôt, qui permet au TFC de faire le break face à un AC Ajaccio un peu abattu. Le Brésilien envoie une frappe puissante dans les cages, concluant ainsi une belle attaque collective malgré un petit cafouillage entre Aboukhlal et Dallinga (69′, 2-0, score final).

Pour connaître l’adversaire qu’affrontera le Tèf en huitièmes le 8 février prochain, il faudra attendre le tirage du sort. Celui-ci aura lieu ce lundi 23 janvier à 19h, et sera retransmis en direct sur BeIn Sports.

Le 11 de départ du TFC contre Ajaccio : Haug / Kamanzi – Nicolaisen – Costa – Sylla / Tsingaras – Dejaegere (c) – Chaibi / Aboukhlal – Dallinga – Birmancevic.