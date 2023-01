Face à Ajaccio, le TFC fait encore tourner l’effectif en Coupe de France

L’heure est aux 16e de finales de la Coupe de France pour le TFC, qui affronte l’AC Ajaccio ce samedi 21 janvier à 18h. Comme contre Lannion, Philippe Montanier veut faire tourner l’effectif pour donner du temps de jeu aux jeunes et faire souffler ses cadres.

Pour ce match, les abonnés du Tèf sont invités, et toutes les places dans le Stadium sont au tarif de 10€. Crédit photo : © Bryan Faham / JT.

On prend les même et on recommence, ou presque. Bien que Philippe Montanier voie « un match équilibré entre deux équipes qui jouent au même niveau », le coach toulousain a décidé de faire tourner son effectif une nouvelle fois pour la Coupe de France. Ce samedi 21 janvier, c’est l’AC Ajaccio que reçoit le TFC au Stadium pour les 16e de finale. Le match commencera à 18h et sera diffusé sur les antennes du groupe BeIn Sports.

L’entraîneur souligne l’importance de ces rencontres de coupe : « on a envie de jouer à fond, ça fait s’impliquer tout l’effectif et ça dynamise notre championnat ». Comme face à Lannion, il souhaite ainsi donner du temps de jeu aux jeunes, et du repos aux cadres. Ce sont d’ailleurs les mêmes joueurs, à quelques exceptions près, qui sont pressentis pour débuter la rencontre.

La composition probable du TFC et le groupe retenu contre Ajaccio

Branco van den Boomen est absent du groupe pour ce match, pour cause de suspension. Le milieu de terrain a en effet cumulé trois cartons en dix matchs. Mikkel Desler, lui, est de retour après une blessure qui l’avait éloigné des terrains pendant presque deux mois.

La composition probable du TFC contre l’AC Ajaccio : Haug – Kamanzi, Costa, Nicolaisen, Zandén – Dejaegere, Tsingaras, Skyttä – Begraoui, Dallinga, Birmancevic.

Le groupe toulousain. Gardiens : Kjetil Haug, Guillaume Restes. Défenseurs : Logan Costa, Mikkel Desler, Moussa Diarra, Warren Kamanzi, Rasmus Nicolaisen, Anthony Rouault, Issiaga Sylla, Oliver Zanden. Milieux : Farès Chaibi, Brecht Dejaegere, Stijn Spierings, Naatan Skyttä, Theocharis Tsingaras. Attaquants : Zakaria Aboukhlal, Yanis Begraoui, Veljko Birmancevic, Thijs Dallinga, Ado Onaiwu, Rafael Ratão.