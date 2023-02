Coupe de France. Efficace devant le but, le TFC bat Reims et va en quarts de finale

Bien que dominé en première période, le TFC est parvenu à battre le Stade de Reims en huitièmes de finale de la Coupe de France.

Les joueurs du TFC après le but de Zakaria Aboukhlal contre le Stade de Reims. Crédit photo : Toulouse Football Club

Les Violets ont décroché leur billet pour les quarts de finale de la Coupe de France. Le TFC est parvenu à s’imposer face au Stade de Reims, 3 à 1, ce mercredi 8 février en huitièmes de finale. Sur la pelouse du Stadium de Toulouse, devant leurs supporters, les hommes de Philippe Montanier ont ainsi mis fin à la série de seize matchs sans défaite des Rémois.

[📺 RÉSUMÉ VIDÉO] 🏆 #CoupeDeFrance

🔥 Toulouse se balade contre Reims et s'impose 3-1 pour se qualifier en huitièmes !

😱 Le portier rémois Diouf a été coupable sur deux buts…https://t.co/MNktVU0osc — beIN SPORTS (@beinsports_FR) February 8, 2023

La bonne affaire du TFC face à Reims

Bien que dominé en première période, les Violets ont été très efficaces devant le but adverse. Après un corner, Stijn Spierings centre vers la cage de Yehvann Diouf, mais heurte la barre. Le ballon rebondit sur le talon du gardien et termine sa course dans les filets. Le score est ainsi ouvert à la 23e minute. 1-0.

Quelques minutes après, Yehvann Diouf fait une sortie pour contrer Zakaria Aboukhlal. Mais il se fait dribbler avec un petit pont de l’international marocain qui marque dans un but vide à la 35e minute. 2-0. Avant la pause, Thijs Dallinga tente deux assauts, sans réussir à concrétiser.

Un but pour sauver l’honneur

Au retour des vestiaires, Branco van den Boomen, sur la droite du terrain, délivre un centre parfait sur la tête de Farès Chaïbi. Ce dernier envoie alors le ballon vers le but de l’adversaire et augmente la différence du score à la 62e minute. 3-1.

Les coachs effectuent ensuite quelques changements. Et dans les derniers instants, Jean Cajuste parvient à sauver l’honneur du Stade de Reims en trompant Kjetil Haug à la 89e minute. 3-1.