Coupe de France. Le TFC doit renverser Reims pour aller en quarts

Le TFC reçoit le Stade de Reims au Stadium de Toulouse ce mercredi 8 février à l’occasion des huitièmes de finale de la Coupe de France.

Une nouvelle étape de la Coupe de France se joue ce mercredi 8 février. Toujours dans la compétition, le TFC reçoit le Stade de Reims au Stadium de Toulouse à 18h15 pour les huitièmes de finale. À la télévision, la rencontre est à suivre sur beIN Sports.

Les hommes de Philippe Montanier entrent dans le dur de la Coupe de France. Jusqu’à présent, ils ont affronté les amateurs de Lannion, puis Ajaccio, empêtré dans la zone rouge du classement de la Ligue 1.

Le TFC veut faire tomber l’invincible Stade de Reims

Le Stade de Reims, que va rencontre le TFC, est pour sa part en forme. Les Rémois sont dixièmes du championnat, devant les Violets, en douzième position. Mais surtout, ils sont sur une série de seize matchs sans défaite.

« Je crois que ça fait quatre mois que personne ne les a battus, et aucune équipe en France n’a réussi à le faire. Paris a déjà perdu, Lens, Marseille et Monaco aussi », a souligné l’entraîneur Philippe Montanier en conférence d’avant match. « Ça nous fait un challenge de plus. Ça montre la qualité de cette équipe. »

« On a envie de jouer le coup à fond », Philippe Montanie

En battant Reims, le TFC ira en quarts de finale de la Coupe de France. Ce qu’ils n’ont pas réussi à faire l’an dernier. Le club a été éliminé en huitièmes, par Versailles, une équipe de National 2.

Mais le coach y va sans pression étant donné que la Coupe de France n’est pas l’objectif premier du club. « On a envie de jouer le coup à fond et puis de voir ce qu’il se passe après ».