Toulouse. Coup d’envoi de la 27e Marche des fiertés

La 27e Marche des fiertés va défiler ce samedi 2 juillet dans les rues de Toulouse. Voici le programme des animations prévues.

Le départ de la Marche des fiertés est prévu à 14h30 de la Place du Capitole. Crédit photo : ©Pride Toulouse

Le village associatif s’est déjà installé place du Capitole. Ce samedi 2 juillet, le collectif Pride Toulouse a organisé une journée entière d’animations pour l’édition 2022 de la Marche des fiertés.

Plus d’une quarantaine de structures toulousaines et occitanes seront présentes sous les chapiteaux du village associatif, pour dialoguer et sensibiliser. À midi, une émission de radio en direct est prévue, suivie de prises de paroles des associations à 13h.

Un concert aura lieu à 14h par une DJ toulousaine, juste avant le départ de la Marche des fiertés. Le défilé dans les rues de Toulouse est prévu à partir de 14h30. Il s’élancera de la place du Capitole.

Déroulé de la Marche des fiertés 2022

Du Capitole, la 27e Marche des fiertés rejoindra la rue Alsace Lorraine par la rue Lafayette. Elle remontera ainsi jusque Jeanne d’Arc et partira en direction de François Verdier par les boulevards.

Pour revenir jusqu’à la place du Capitole, le défilé passera par la rue de Metz avant de parcourir à nouveau la rue Alsace Lorraine. Entre 20 et 30 000 personnes sont attendues pour l’évènement. La fin de la marche est estimée vers 17h30.

Une vingtaine de chars composeront le cortège. Pride Toulouse et la Batucada mèneront le défilé, suivis d’un drapeau arc-en-ciel de 25 mètres. Juste derrière, un petit train ainsi qu’une zone pour les personnes à mobilité réduite et les familles ont été organisés.

Associations LGBT+ et institutions ont prévu leurs char. On retrouve pour cette Marche des fiertés la Mairie de Toulouse, le Département de la Haute-Garonne, et la Région Occitanie. Les syndicats Unsa et CGT 31 fermeront le cortège, accompagnés eux aussi de leur batucada et bien évidemment de Pride Toulouse.