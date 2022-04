Concert pour la paix, foire expo, art contemporain et rugby… 4 idées de sorties à Toulouse pour ce week-end

Assister à un concert de soutien en faveur des victimes de la guerre en Ukraine, s’aventurer dans une expo percutante au musée des Abattoirs, se perdre au milieu des 80000 mètres carrés de la Foire internationale de Toulouse ou pousser avec quelques dizaines de milliers de supporters de rugby… Il y a vraiment de quoi faire ce week-end à Toulouse.

Trouver la paix, par la musique, à l’église du Gesu

Trois formations de musique classique toulousaines se sont associées pour proposer, en partenariat avec la saison des concerts les Arts renaissants et Toulouse les Orgues, un concert exceptionnel en soutien à l’Ukraine, ce samedi 9 avril. Dès 20 heures, l’ensemble vocal Antiphona, l’ensemble de cuivres anciens Les Sacqueboutiers et l’ensemble Baroque de Toulouse feront vibrer l’église du Gesu, à Toulouse, des airs et mélodies de grands compositeurs. Outre des œuvres de l’incontournable Jean-Sébastien Bach, ces orchestres spécialisés dans l’interprétation de musiques anciennes proposeront un répertoire qui réunira des compositions de Georges Philipp Telemann, un prolifique compositeur allemand à l’origine de près de 6000 œuvres, François Couperin ou, encore, du compositeur et violoniste italien Dario Castello. L’intégralité des fonds récoltés sera reversée à la Croix-Rouge afin de soutenir son action en faveur de l’Ukraine et des populations victimes de la guerre.

Infos pratiques : Musique pour la paix, samedi 9 avril à 20 heures, église du Gesu à Toulouse (Métro Carmes / Palais de justice). Tarif : 20 euros avec possibilité de faire un don complémentaire

Découvrir l’expo-manifeste d’ORLAN aux Abattoirs

ORLAN, dont le nom s’écrit en lettres capitales, est une artiste féministe aussi troublante qu’iconoclaste. Photographie, sculpture et performances allant jusqu’à la chirurgie, l’œuvre d’ORLAN est marquée par la volonté de se réapproprier son corps dans un geste artistique. Au point que cette artiste, figure majeure du body art, est connue pour avoir subi des opérations pour modifier des parties de son visage en s’inspirant d’œuvres d’art diverses (la Vénus de Botticelli, la Joconde ou la figure d’Europe de François Boucher). Dans cette importante exposition en forme de manifeste intitulée “Manifeste ORLAN. Corps et sculptures”, le musée des Abattoirs propose de revenir, avec la sculpture comme fil rouge, sur plus de cinquante de création foisonnante, percutante et complexe.

Infos pratiques : Manifeste ORLAN. CORPS et SCULPTURES, musée des Abattoirs, du 8 avril au 28 août 2022

Se perdre à la Foire de Toulouse, dès ce week-end

Que ce soit pour s’équiper ou simplement apprécier les tendances domestiques du moment, les amateurs de bonnes affaires seront servis à la Foire internationale de Toulouse qui réunit 400 exposants sur près de 8 hectares au MEETT, le nouveau parc des expositions métropolitain. Chauffage, piscine, spa, cuisine, meuble, jardinage, décoration, multimédia, sports et loisirs… la liste des secteurs d’activité et professionnels prêts à conseiller le chaland est interminable. En plus de découvrir de nouveaux produits et les collections de l’année, les visiteurs pourront s’initier à diverses disciplines sportives, s’offrir un tour de Grande Roue et, même, faire leur baptême de plongée. Une sortie familiale et gourmande. En effet, de nombreux bars et stands permettent de grignoter et découvrir la gastronomie de divers terroirs.

Infos pratiques : Foire internationale de Toulouse, du samedi 9 au lundi 18 avril au MEETT —Parc des Expositions et Centre de Conventions de Toulouse

Jouer le seizième homme contre l’Ulster au Stadium

Il va falloir pousser contre l’Ulster, l’une des équipes en forme des phases de poule de la Champions Cup. En effet, pour ce 8e de finale aller de la coupe d’Europe de rugby, le Stade Toulousain reçoit les Irlandais de l’Ulster Rugby, arrivés seconds de leur poule. D’autant que les joueurs toulousains devront se passer de leur co-capitaine Julien Marchand, touché au mollet. Ainsi, malgré le précieux retour du premier centre néo-zélandais Ahki Pita, les hommes d’Ugo Mola compteront certainement sur une armée Rouge et noire incandescente pour pousser avec eux et se mettre dans les meilleures dispositions avant le match retour. Attention, la rencontre se joue au Stadium.

Infos pratiques : Stade Toulousain – Ulster, samedi 9 avril à 16h15 au Stadium de Toulouse (Île du Ramier) / Lien vers la billetterie.