Quelle composition pour le Stade Toulousain face à Brive ?

Le Stade Toulousain se déplace à Brive ce samedi 15 octobre, à l’occasion de la 7e journée de Top 14, avec une compositions des grands jours.

Ce samedi 15 octobre, les Rouge et Noir se déplacent au Stade Amédée-Domenech, en Corrèze. Crédit photo : Daxipedia (wikimedia commons) / CC BY-SA.

Maintenir la pression sur le championnat, il semble que ce soit l’objectif d’Ugo Mola, l’entraîneur des Rouge et Noir. Le Stade Toulousain, premier de Top 14 à l’aube de la 7e journée, se déplace à Brive, onzième, avec une composition qui pèse lourd.

Ce samedi 15 octobre 2022, à 15h, les Toulousains ne feront pas beaucoup tourner l’effectif, comme ils avaient pu le faire sur leurs déplacements précédents, à Pau et à Montpellier. De nombreux cadres qui ont participé à la correction de Clermont le week-end passé (46-10) sont reconduits. Les Brivistes, quant à eux, reviennent d’une sanction infligée par Toulon (47-0). Il faudra un sursaut d’orgueil aux Corréziens, devant leurs supporters, pour venir chercher les leaders.

Les compositions de Brive-Stade Toulousain

L’infirmerie du Stade Toulousain reste bien remplie. Rodrigue Neti, Tim Nanaï-Williams et Selevasio Tolofua y entrent, rejoignant la longue liste d’absents : Cyril Baille, Santiago Chocobares, Paul Mallez, François Cros, Pita Ahki, Pierre Fouyssac, Charlie Faumuina, Dimitri Delibes, Romain Ntamack et Paul Graou.

Mais l’effectif du Stade Toulousain lui permet tout de même d’aligner une bonne composition contre Brive. À la charnière, on retrouve Antoine Dupont associé à Thomas Ramos, tandis que l’autre buteur, Melvyn Jaminet, prendra l’arrière. Sur les ailes, Lebel et Bonneval s’occuperont de l’animation offensive autour de la paire de centres Guitoune – Barassi.

Côté avants les Toulousains restent tout aussi solides, avec une première ligne composée d’Ainu’u, de Mauvaka et d’Aldegheri. Nouvelle titularisation pour Roumat, associé à Jelonch et Elstadt en troisième ligne. Pas de surprise en deuxième ligne non plus avec les alignements d’Arnold et de Brennan.

Notre 𝗫𝗩 𝗗𝗘 𝗗𝗘𝗣𝗔𝗥𝗧 pour #CABST 🔴⚫



📋 Voici la compo pour le déplacement à 𝗕𝗿𝗶𝘃𝗲 👊 pic.twitter.com/To7762Kqgu — Stade Toulousain (@StadeToulousain) October 14, 2022