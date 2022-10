Top 14. Le Stade Toulousain corrige Clermont

Le Stade Toulousain garde la tête du Top 14 en battant Clermont, avec la manière, à Ernest-Wallon (46-10). Ce samedi 8 octobre, les Rouge et Noir ont rendu une bonne copie et puni les erreurs de l’ASM, remportant le point de bonus offensif avec six essais marqués.

Thomas Ramos, avec deux essais, cinq transformations et deux pénalités, a marqué 26 des 46 points du Stade Toulousain (archives). Crédit photo : © Stade Toulousain.

Ils confortent leur statut de leader du championnat. Les joueurs du Stade Toulousain se sont imposés sur leur pelouse face à Clermont, ce samedi 8 octobre, à l’occasion de la 6e journée de Top 14. Une victoire qu’on peut qualifier de correction : 46 à 10. Avec six essais marqués, les Stadistes remportent le point de bonus offensif et s’envolent en tête du classement. Le Stade Toulousain compte désormais 23 points, tandis que Clermont, avec 14 points, prend temporairement la 6e place du Top 14.

La charnière du Stade Toulousain fait la différence face à Clermont

À Ernest-Wallon, c’est la charnière des Rouge et Noir qui a fait le spectacle. Antoine Dupont, qui avait pu se reposer le week-end précédent lors du déplacement à Montpellier, marque le premier essai du match. Sur une bonne séquence de jeu initiée par le pied de Thomas Ramos, le demi de mêlée fait la différence avec ses appuis et casse la ligne de défense pour aller aplatir (15′, 10-3).

La réponse clermontoise ne se fait pas attendre très longtemps, avec un essai de Pélissié sur maul (20′, 10-10). Clermont ne marquera plus un seul point dans ce match de Top 14 contre le Stade Toulousain. Et cela notamment grâce à Thomas Ramos, qui va venir inscrire un doublé (26′, 51′), le transformer, et marquer une pénalité entre les deux. À lui seul, il fait passer le match de 10-10 à 27-10.

Le demi d’ouverture, très en forme, profite de l’indiscipline et de maladresses de la défense auvergnate. Il fait également la passe décisive au pied pour Ange Capuozzo, marqueur à la 76′. Les deux autres essais du match sont signés Alexandre Roumat, sur une interception en touche (66′), et Melvyn Jaminet, en sortie de mêlée (80′).