Collecte de vêtements à Gramont pour le Secours Populaire

Le centre commercial Gramont, à Toulouse, lance ce 14 janvier une collecte de vêtements mensuelle en partenariat avec des associations caritatives.

Pour inciter aux dons, le centre commercial a mis en place un jeu concours avec des lots de cadeaux à gagner pour les participants. Visuel : Écran Total / Centre commercial Gramont

Vous ne portez plus certains de vos vêtements ? Une initiative toulousaine veut leur offrir une seconde vie. Le centre commercial Gramont, au nord-est de Toulouse, lance la première édition de sa collecte de vêtements ce samedi 14 janvier.

« Aujourd’hui en France, la consommation moyenne de vêtements achetés représente 30 kg par an et par adulte, et seulement 8 à 10% sont recyclés… Le reste finit la plupart du temps à la

poubelle, soit près de 12 kg de textile jetés par habitant ! Dites stop ! » lancent les organisateurs de l’initiative solidaire. Face à cela, ils invitent les Toulousains à venir déposer leurs textiles à recycler dans le point de collecte du centre commercial.

Une collecte de vêtements tous les mois

Cet évènement a vocation à se pérenniser, avec une action « un samedi par mois », toujours en partenariat avec « une association caritative, solidaire et engagée dans les actions de recyclage du textile ». Pour cette édition, c’est le Secours Populaire qui se mobilise, de 10h à 12h puis de 13h à 18h. Il redistribuera l’intégralité des dons collectés.

« Après la collecte, les vêtements sont triés, classés, rangés, mis à la disposition dans des vestiaires solidaires, ou bien, selon leur état, sont destinés à être recyclés », explique le Secours Populaire. En bon ou en mauvais état, pour homme ou pour femme, pour enfant ou pour adulte, ces collectes acceptent tous les textiles.

Informations pratiques : Collecte de vêtements pour le Secours Populaire au centre commercial Gramont. Adresse : 2 chemin de Gabardie, 31200 Toulouse. Horaires : 10h-12h et 13h-18h, samedi 14 janvier, puis un samedi par mois.