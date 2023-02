Marie Molliens et la compagnie Rasposo présentent Oraison à la Grainerie

La compagnie de cirque Rasposo pose ses valises du 15 au 25 février à la Grainerie de Balma et présente son spectacle Oraison.

La compagnie Rasposo dévoile son cirque à la Grainerie. Crédit photo: © Ryo Ichii

La compagnie de cirque Rasposo dévoile son spectacle Oraison à la Grainerie de Balma du 15 au 25 février sous chapiteau. Dirigée par Marie Molliens qui est également voltigeuse, fildefériste et autrice, la compagnie aura dix représentations de son «cirque forain, intimiste et troublant». Rasposo propose un spectacle intemporel avec Oraison et combine le cirque moderne et l’univers forain.

«Oraison est un dévoilement métaphorique et révolté, autour de l’image du clown blanc comme sauveur dérisoire du chaos contemporain. Dans la pénombre de la piste, les déséquilibres acrobatiques ou la grâce sauvage du lancer de couteaux résonnent avec quelques notes d’orgue de barbarie, tristes et joyeuses, comme une prière de cirque», décrit la compagnie dans un communiqué de presse.

« Rallumer nos lumières intellectuelles et poétiques»

L’autrice de ce spectacle, Marie Molliens en révèle quelques éléments: «Une oraison est une prière, une ultime prise de parole. À travers ce spectacle, je cherche à éveiller une prise de conscience pour rallumer nos lumières intellectuelles et poétiques ainsi que nos sensibilités profondes. En allumer de nouvelles, plus spirituelles, plus viscérales, plus authentiques, vers lesquelles on peut s’élever, et que l’on peut suivre».

Marie Molliens utilise l’image du clown, emblématique personnage du cirque, et le place en sauveur dérisoire. Le clown est le révélateur qui porte la condition humaine à l’amère conscience d’elle-même. Elle connaît parfaitement les rouages de l’univers circassien puisqu’elle est la fille des créateurs de la compagnie Rasposo, Fanny et Joseph Molliens. La compagnie Rasposo, créée en 1987, s’inscrit dans le paysage du cirque contemporain depuis 35 ans.

Réservations et infos pratiques sur le site de la Grainerie.