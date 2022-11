Balma. Ce week-end, la Grainerie marie le cirque et le vin

Le “Cirque des vins nature” est un salon des vins de la Grainerie à Balma, qui associe le spectacle vivant et la culture viticole. Il est de retour ces samedi 5 et dimanche 6 novembre 2022.

Trente domaines de plusieurs régions viendront faire découvrir leurs vins nature. Crédit photo : ©Poussière d’image

C’est un rendez-vous pour les amoureux de vins naturels et de folies circassiennes. Le “Cirque des vins nature” de la Grainerie fête sa 7e édition, ce week-end des 5 et 6 novembre 2022. Cet évènement original réunit à la fois les mondes du vin naturel et du cirque contemporain.

Pendant ces deux jours, trente domaines présentent leur production. Des vignerons venus d’Occitanie, d’Aquitaine, des Pays de la Loire, d’Alsace et de Catalogne. Ces vins naturels sont élaborés sans additifs chimiques, depuis la culture du raisin jusqu’à la mise en bouteille en passant par la vinification naturelle. Ils sont produits à partir de raisins issus de l’agriculture biologique, vendangés à la main, fermentés grâce aux levures indigènes, et sans ajouts de sulfites.

Le programme du Cirque des vins de la Grainerie

Samedi 5 novembre, de 15h à 20h, place au salon des vins et aux dégustations. Un repas vigneron et circassien est prévu à 20h, avec plusieurs interventions artistiques. Au programme, « le cirque apocalyptique de la compagnie “My!Laïka”, des lectures singulières par les comédiennes du “Collectif Pfff”, mais aussi le duo de portés acrobatiques de Cécilia et Eliel, ou le trapèze-dance de Sofia – trois jeunes artistes tout juste issu-es de la formation professionnelle de l’Ésacto’Lido, l’école supérieure des arts du cirque de Toulouse Occitanie », détaille la Grainerie.

Le salon des vins sera de retour le dimanche, de 11h à 18h. Il sera cette fois accompagné d’ateliers gratuits d’initiation aux arts du cirque. Ceux-ci seront assurés par l’association “Par Haz’art”, pour les enfants accompagnés d’un adulte détenteur d’une entrée au salon.

Informations pratiques : 7e édition du Cirque des vins à la Grainerie, 61 rue Saint-Jean à Balma. Horaires : samedi 5 novembre à partir de 15h, et dimanche 6 à partir de 11h. Tarifs : entrée + verre de dégustation : 7 €, gratuit pour les moins de 18 ans accompagnés d’une personne majeure, repas vigneron (option végétarienne possible) le samedi soir : 35,80 € vin compris / 12,80 € pour les moins de 12 ans. Réservation indispensable sur la-grainerie.mapado.com.