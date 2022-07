La cinémathèque de Toulouse à découvrir en plein air

Du 9 juillet au 27 août 2022, la cinémathèque de Toulouse organise la 19e édition de son festival de cinéma en plein air. Ce dimanche 24 juillet, on peut par exemple retrouver “Lola”, de Jacques Demy, ou “Les Amours imaginaires”, de Xavier Dolan.

Des films seront projetés sur la façade extérieure de la cinémathèque durant tout l’été. Crédit photo : Christelle Molinié CC BY-SA.

Elle a participé au Festival de Toulouse avec des ciné-concerts au jardin Raymond IV, mais elle fait aussi son propre festival. La cinémathèque de Toulouse projette des films en plein air tout l’été, du 9 juillet au 27 août 2022. Cela se passe directement dans sa cour, rue du Taur.

Une trentaine de titres est au programme de cette nouvelle édition. « Et comme c’est désormais la tradition, une programmation très diverse qui permet à tout spectateur – quel que soit son âge, ou sa cinéphilie – de s’y retrouver. Des Tontons flingueurs à Pretty Woman ou de Casablanca à Mad Max: Fury Road, il y en aura pour tous les goûts ! » indique Franck Loiret, directeur délégué de la cinémathèque de Toulouse.

Ce dimanche, “Lola” à (re)découvrir en plein air à la cinémathèque

Ce dimanche 24 juillet, c’est “Lola” de Jacques Demy qui sera projeté en plein air, mais la cinémathèque de Toulouse permettra aussi de voir “Les Amours imaginaires” de Xavier Dolan, en salle, à 19h.

“Lola”, incarnée par Anouk Aimée, est une chanteuse de cabaret qui élève seule son enfant en attendant le retour de son amour. Le film se déroule pendant trois jours à Nantes, dans « un écrin en noir et blanc, par celui qui a donné au cinéma français ses plus éclatantes couleurs », explique la cinémathèque. Selon elle, « c’est un des plus beaux films de la Nouvelle Vague ».

En général, chaque film a droit à sa projection, puis à une projection en salle le jour suivant. En effet, “Les Amours imaginaires” était projeté samedi 23 juillet en plein air, et “Lola” sera projeté en salle, le mercredi 27.