Champions Cup. Le Stade Toulousain affrontera le Munster et Sale

Le tirage au sort de la phase de groupes de la Champions Cup a défini les adversaires du Stade Toulousain. Les Rouge et Noir affronteront le Munster et Sale.

Le tirage au sort de la phase de groupes de la Champions Cup a défini les adversaires du Stade Toulousain. Crédit photo : licence pixabay – CC Vladvictoria

Les premières affiches de la plus belle des coupes d’Europe sont désormais connues. Le tirage au sort de la phase de groupes de la Champions Cup a été réalisé par l’European professional club rugby mardi 28 juin. Et pour la première fois, la compétition accueille des clubs sud-africains.

Au programme, il y aura notamment deux alléchants duels franco-irlandais. L’un, verra s’opposer l’Ulster et La Rochelle, le tenant du titre après s’être imposé face à Leinster, 24 à 21, il y a un mois. L’autre, promet des retrouvailles, et qui sait une revanche, entre le Munster et le Stade Toulousain, le club le plus titré de la compétition. Les deux équipes ont protagonisé un match historique en quart de finale. Les hommes d’Ugo Mola ne sont parvenus à s’imposer qu’au bout d’une séance de tirs au but.

Le Stade Toulousain doit faire aussi bien que la saison dernière en Champions Cup

En plus des Irlandais, le tirage au sort de la Campions Cup prévoit aussi une rencontre entre le Stade Toulousain et les Anglais de Sale En revanche, les Rouge et Noir n’iront pas en Afrique du Sud pour l’instant. Ce privilège est donné à Bordeaux-Bègles, Lyon et Clermont. L’objectif pour les Toulousains est de faire au moins aussi bien que la saison précédente, lorsqu’ils se sont hissés jusqu’en demi-finale. Les Irlandais du Leinster ont imposé une grosse défaite aux Stadistes, battus 40 à 17.

Par ailleurs, le Castres Olympique devra affronter les Anglais d’Exeter et les Écossais d’Edimbourg. La saison dernière, les Castrais se sont fait éliminer de la Champions Cup durant la phase de poules.