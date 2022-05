Coupe d’Europe. Le Stade Toulousain gagne face à Munster aux tirs au but

Le Stade Toulousain l’emporte face à Munster avec un match terminé aux tirs au but. Les Rouge et Noir ont tout donné jusqu’au bout.

Le Stade Toulousain est qualifié pour la demi-finale de Coupe d’Europe après un match rempli de suspense. Crédit photo : twitter @StadeToulousain

Ils sont en demi-finale ! Les hommes d’Ugo Mola remportent avec succès le match face à Munster. La rencontre a eu lieu à l’Aviva Stadium à Dublin ce samedi 7 mai à 16h. Sur un score aux tirs au but de 4à 2 pour les Toulousains, les Rouge et Noir se qualifient pour la demi-finale de la Coupe d’Europe.

Une première mi-temps serrée entre le Stade Toulousain et Munster

Le match a commencé sur un coup d’envoi du demi d’ouverture Irlandais, Joey Carbery. Le jeu est très offensif dès le début. C’est le deuxième ligne Irlandais, Alex Kendellen, qui ouvre le score du match avec un premier essai dès la 10e minute. Joey Carbery vient alors le transformer avec un tir effectué quasiment face aux poteaux. Le Stade Toulousain n’a pas perdu de temps et Romain Ntamack vient aplatir le ballon dans le camp adverse à la 12e minute. L’arrière toulousain, Thomas Ramos, transforme ensuite l’essai à droite des poteaux. Le score est alors à égalité avec 7 partout.

Les Rouge et Noir reviennent marquer en coin à la 26e minute avec le trois-quart aile, Matthis Lebel. Thomas Ramos réussit la transformation et fait monter le score à 14 à 7 pour les Toulousains. Pas de répit avec un nouvel essai marqué par le Munster à la 39e minute de jeu. Le trois-quart aile, Keith Earls aplati le ballon en coin lui aussi. Son coéquipier, Joey Carbery, réussit la transformation. Le Munster et Toulouse sont à égalité à la pause.

La deuxième mi-temps joue les prolongations

Romain Ntamack donne le coup d’envoi de la seconde période et il ne faudra que trois minutes aux Irlandais pour marquer un essai. Dès la 44e minute, l’arrière de Munster, Mike Haley, marque l’essai et Joey Carbery le transforme. Les points continuent de grimper du côté du Munster avec la pénalité de Joey Carbery à la 58e minute. Le score reste de 24 à 14 jusqu’à la 67e minute.

Le Stade Toulousain marque alors un essai avec le trois-quart aile, Matthis Lebel. Thomas Ramos réussit la transformation et marque également une pénalité à la 76e minute. 24 partout. Après de longs échanges de jeu au pied, Toulouse et le Munster sont toujours à égalité à la mi-temps de la prolongation. Aucun point n’a été marqué lors des prolongations et le suspense est à son comble.

Thomas Ramos, Antoine Dupont et Romain Ntamack seront les tireurs de Toulouse. Du côté du Munster, ce sera Conor Murray, Ben Healy et Joey Carbery. Sur trois tirs au but ratés de Ben Healy et de Conor Murray, le Stade Toulousain prend l’avantage sur le match. Avec un score de 4 à 2 aux tirs au but, Toulouse se qualifie en demi-finale aux termes d’un match rempli de suspense.