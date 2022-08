Céline Gardel, une capitaine de police au secours des animaux à Toulouse

La capitaine de police Céline Gardel a créé une association de protection des animaux à Toulouse en 2019. En plus de venir en aide à des chiens et chats, elle propose des formations aux forces de l’ordre pour les sensibiliser à la cause. Son prochain défi : créer une brigade de protection animale.

La capitaine de police est présidente d’une association de protection des animaux à Toulouse © Céline Gardel

Un chien retrouvé mort après avoir été abandonné près d’un refuge, une chienne frappée à coups de hache… Les actes de maltraitance survenus à Toulouse ces dernières semaines ont particulièrement marqué Céline Gardel. « Cet été, l’actualité a été glauque », déplore la capitaine de police. Cette mère de famille de 45 ans « allergique à la violence et à l’injustice » a fait de la cause animale son combat. « Cette maltraitance est profondément injuste parce qu’il y a une innocence chez les animaux. Même quand on les frappe, ils restent loyaux », souligne-t-elle.

Pour leur venir en aide, Céline Gardel a créé l’association “Les 4 pattounes” en avril 2019. Son objectif : améliorer le quotidien des animaux. « L’association repose sur quatre piliers : aider les animaux en refuge, promouvoir leur adoption, sensibiliser les jeunes générations du CP à la 2nde sur les abandons et la protection animale et lutter contre la maltraitance des animaux avec un réseau de forces de l’ordre », détaille sa présidente, non sans une certaine fierté. Une soixantaine de policiers, policiers municipaux et gendarmes de Toulouse en font partie.

Des formations pour sensibiliser les forces de l’ordre

Avec son association, Céline Gardel intervient d’ailleurs auprès des forces de l’ordre. Elle a en effet pu se rendre compte du manque de formation à la protection animale de ses collègues. « Il n’y avait rien », regrette la capitaine de police. Pour sensibiliser les policiers et les gendarmes à la cause, elle a alors créé, avec des professionnels, des formations en présentiel et en ligne, aussi accessibles à tous. « Abandonner son animal, c’est trois ans de prison et 45 000 € d’amende. Mais les forces de l’ordre n’ont pas cette connaissance, faute de formation », constate Céline Gardel.

Son association propose des formations en présentiel pour les policiers © Céline Gardel

Elle ajoute : « Lorsque quelqu’un veut porter plainte pour maltraitance animale, les policiers conseillent de se rapprocher des enquêteurs des refuges ». La présidente de l’association le sait bien puisqu’elle a été l’une d’eux. Elle a en effet enquêté sur des signalements de maltraitance animale quand elle était bénévole à la SPA avant de lancer “Les 4 pattounes”. « Au début, j’avais rejoint la SPA pour promener des chiens, me rendre utile et être proche des animaux », confie la capitaine de police.

Céline Gardel veut créer une brigade de protection animale

Ce lien avec les animaux, Céline Gardel l’a noué très tôt. « J’ai grandi à la campagne donc j’ai été entourée d’animaux. J’ai toujours eu un chat, un chien… », sourit Céline Gardel. C’est encore le cas aujourd’hui. La présidente de l’association a actuellement deux « tigresses » et une « boule d’amour ». En clair, deux chats et un chien. Nommé Hancock, ce dernier avait subi des violences. “Les 4 pattounes” l’avait pris en charge. En 2021, l’association de Céline Gardel est ainsi venu en aide à 56 animaux victimes de maltraitance.

Céline Gardel et son chien Hancock © Céline Gardel

La capitaine de police « animée par la cause » veut désormais aller plus loin. Elle espère en effet créer une brigade de protection animale. « C’est mon cheval de bataille. Je me battrai jusqu’au bout pour qu’il y ait des unités d’intervention spécialisées », assure la mère de famille avant de poursuivre : « Il n’y aura plus d’animaux dans les animaleries en 2024 et dans les cirques en 2027. Mais qui va surveiller tout ça ? Cela ne sert à rien de gonfler l’arsenal législatif, il faudrait juste nous donner les moyens de les appliquer ».

La capitaine de police a reçu une médaille pour son engagement

Sa volonté de créer une brigade de protection animale lui a d’ailleurs valu une médaille de l’Engagement de la part de la Mutuelle des Forces de Sécurité (MGP) au mois de mars dernier. « Il y a une vraie reconnaissance. C’est la plus belle des satisfactions », sourit Céline Gardel. En attendant la mise en place de cette brigade, la capitaine de police continue de donner des formations « sur son temps personnel ». Des magistrats vont d’ailleurs bientôt en suivre.

« À la demande du procureur général, nous allons intervenir le 17 octobre prochain devant les magistrats de sa juridiction, c’est-à-dire Toulouse, Saint-Gaudens, Montauban, Castres, Albi et Foix pour les sensibiliser. Des référents et un délégué du procureur qui ne fera que de la cause animale vont aussi être créés. C’est un vrai virage à la prise en compte et au traitement de la maltraitance des animaux », se réjouit la mère de famille. Elle espère d’ailleurs que cela conduira à une prise de conscience au sein de la police, mais aussi de la société, même s’il y a eu « du changement en trois ans ».