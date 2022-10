Journée musicale à Borderouge avec Métronum côté Jardins

Dans le quartier Borderouge à Toulouse, la salle de concert du Metronum et les Jardins du Muséum s’associent, pour une journée musicale qui fête l’arrivée de l’automne. Ce 9 octobre, de 10h à 18h, elle sera pour cette 9e édition sous les couleurs du hip-hop, du rap et du jazz.

En cas de pluie, l’évènement se déroulera à l’intérieur du Métronum. Crédit photo : Jean-Marc Aspe (Flickr) / CC BY-NC-ND 2.0.

C’est un évènement qui réunit plusieurs formes d’art. “Métronum côté Jardins” est le résultat de l’alliance entre la salle de concert le Métronum de Toulouse, et les Jardins du Muséum à Borderouge.

L’un s’occupe de la programmation musicale de cette journée, l’autre fournit un cadre de verdure atypique et met en place des installations artistiques. Ce dimanche 9 octobre 2022, la 9e édition de “Métronum côté Jardins” fête l’automne avec quatre concerts, entre 10h à 18h.

Le programme de Métronum côté Jardins

Le groupe “Quatre” donnera deux concerts, à 10h et 14h. Les deux voix féminines s’appuient sur des percussions corporelles et les notes d’une seule guitare. À la croisée de différents univers musicaux, “Quatre” emprunte au jazz une partie de ses harmonies, le goût de l’improvisation, et à la folk une dimension acoustique plus familière.

À 15h30, ce sont Antes & Madzes, qui ont été programmés par le Métronum pour jouer dans les jardins du Muséum de Borderouge. Un duo de rap et de hip-hop énergique, qui mêle des voix et des influences différentes (électro, pop, rock) sur des textes qui renvoient à l’humanité, sa noirceur, son humour et sa volonté de briller envers et contre tout.

Enfin à 16h45, la Dame Blanche délivrera une déclinaison de musiques afro-latines, de rap, de trap, de reggae ou d’électro. c’est par le hip-hop que Yaite Ramos retranscrit toute la richesse culturelle et sociale qui l’habite depuis son enfance dans le quartier modeste de Pinar del Rio.

Informations pratiques : 24-26 avenue Maurice

Bourgès Manoury. Horaires : 10h-18h. Tarifs : gratuit.