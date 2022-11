Campement d’Empalot : Jean-Luc Moudenc salue l’intervention de l’État

Les dernières familles présentes sur le bidonville d’Empalot ont été évacuées dans la matinée du mardi 29 novembre. Le maire de Toulouse, Jean-Luc Moudenc, salue « l’intervention de l’État qui a permis la prise en considération au cas par cas, pour chaque famille ».

Les dernières familles présentes sur le campement d’Empalot ont été évacuées dans la matinée du mardi 29 novembre. © Google 2022 – capture écran

Moins d’un mois après la décision du tribunal administratif de Toulouse, l’évacuation du bidonville d’Empalot, sur les berges de la Garonne, a eu lieu dans la matinée du mardi 29 novembre. La plupart des occupants avaient déjà quitté les lieux. Huit familles encore présentes sur place ont été prises en charge par différents dispositifs, annonce la préfecture de la Haute-Garonne.

« La situation précaire et dangereuse des personnes en situation irrégulière, installées sur les berges de la Garonne depuis de nombreux mois ne devait pas durer plus longtemps », a réagi le maire de Toulouse, Jean-Luc Moudenc, en fin de journée. « Ainsi, je salue aujourd’hui l’intervention de l’État qui a permis la prise en considération au cas par cas, pour chaque famille. Nos services respectifs ont travaillé de concert pour mener à bien cette opération. »

Le soutien de la ville pour les personnes évacuées du bidonville d’Empalot

« De façon générale, je me suis engagé aux côtés de l’État à déployer des dispositifs d’hébergement pour les ménages ressortissants européens (roumains et bulgares) qui s’engagent dans un parcours d’inclusion sociale et professionnelle, et pour les hommes isolés et ménages avec enfants, bénéficiant de la protection internationale », explique le premier magistrat de la Ville rose.

« J’ai souhaité également apporter un soutien complémentaire en aidant au transport des personnes relogées avec la mise à disposition de bus du réseau Tisséo pour assurer les déplacements. Enfin, nous avons dès à présent mobilisé nos services techniques pour la sécurisation du site une fois l’évacuation terminée », termine Jean-Luc Moudenc.