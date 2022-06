Atypik’baby : des vêtements adaptés aux bébés atteints de handicap

Angélique Maurat est maman d’une petite fille de 17 mois atteinte du syndrome du pied bot. En février 2022, cette Toulousaine décide de créer Atypik’baby, une ligne de vêtements dédiée aux enfants en situation de handicap.

Angélique Maurat a créé une ligne de vêtements pour les enfants atteints de handicap ©Angélique Maurat

À huit mois de grossesse, Angélique Maurat apprend que sa fille est atteinte d’un pied bot (une malformation caractérisée par un pied tourné vers l’intérieur). Une pathologie touchant un à deux enfants sur 1 000 environ. Aussitôt la nouvelle acceptée, la jeune Toulousaine est dirigée vers des professionnels de santé à l’hôpital Purpan, où elle est elle-même aide-soignante depuis 5 ans, afin de préparer la prise en charge de son bébé. Deux semaines après la naissance de sa fille, les médecins lui avaient déjà posé des plâtres qu’elle devrait garder pendant quatre semaines. Les rendez-vous à l’hôpital s’enchaînent ensuite de manière hebdomadaire.

Au bout de ces quatre semaines, les soignants ont posé des attelles, qu’elle a gardées tous les jours, jusqu’à ses 11 mois. « Ensuite, ses pieds s’étant redressés, elle ne les a plus portées que la nuit. Et elle devra continuer jusqu’à ses 5 ans car il faut éviter un éventuel retour vers l’intérieur de ses pieds en les maintenant 12 heures par jour », déclare Angélique Maurat.

Une situation délicate pour la jeune maman qui a rendu l’habillement du bébé difficile. Elle ne trouvait pas de vêtements adéquats sur le marché. « J’avais du mal à habiller ma fille de 0 à 12 mois. J’ai cherché des vêtements adaptés et je ne trouvais rien. Je voyais d’autres mamans que moi sur les réseaux sociaux qui avaient les mêmes préoccupations. Il n’existait pas de pyjamas sans pieds qui auraient été plus pratiques. De plus, il y a très peu de pyjamas avec des pressions sur tout le corps. »

Atypik’baby voit le jour

Le 10 février 2022, Angélique Maurat décide alors de créer sa propre marque de vêtements pour bébé atteint de handicap, qu’elle baptise Atypik’baby. « J’ai décidé de créer ma boutique en ligne. J’y vends des articles confectionnés par une couturière toulousaine, qui fabrique le produit en fonction de la demande », explique-t-elle.

Atypik’baby propose des vêtements faits main et 100% made in France : des pyjamas, des pantalons extensibles, des collants avec boutons pression et des chaussettes larges de 1 à 24 mois. Ceci pour répondre aux besoins d’enfants atteints de plusieurs pathologies. L’objectif est de faciliter le quotidien des parents et la manipulation et le confort des enfants. « Je veux normaliser le handicap et casser les tabous afin que les enfants atteints de certaines maladies soient intégrés dans la société », ajoute la Toulousaine. Angélique Maurat entend développer sa marque à l’échelle nationale, puis internationale.

Érica Dodo Bounguendza