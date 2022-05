Après l’annonce de sa retraite, Maxime Médard évoque son avenir

L’arrière ou ailier du Stade Toulousain Maxime Médard a évoqué ce que pourrait être son avenir après l’annonce de sa retraite sportive et les doutes qui entoure celui-ci. En revanche, une chose est sûre, il a mûrement réfléchi avant de raccrocher les crampons.

Après dix-huit ans dans l’élite du rugby, Maxime Médard, 35 ans, a annoncé qu’il prendra sa retraite à l’issue de cette saison avec le Stade Toulousain. « J’ai décidé d’arrêter ma carrière à l’issue de la saison. C’est une décision réfléchie. Il y a eu, à un moment de la saison, l’idée de potentiellement continuer une année supplémentaire. Mais il faut savoir s’arrêter à un moment. J’ai longuement réfléchi aussi, avec ma femme et ma famille. Et c’est le bon moment », a expliqué le joueur en conférence de presse après le match contre La Rochelle.

« J’ai vécu cette journée avec beaucoup d’émotion. Je suis content de ma rentrée, ça fait toujours chaud au cœur d’entendre l’ovation des spectateurs. J’ai passé dix-huit dans ce club avec eux, ils ont appris à me connaître », a-t-il encore raconté, à propos de la journée du match contre La Rochelle.

Quid de l’avenir de Maxime Médard ?

Maxime Médard a également raconté comment il a vécu l’annonce de la fin de sa carrière : « Personnellement, rien n’a changé depuis que j’ai annoncé que j’arrêtais à la fin de la saison. C’est ma décision, personne ne m’a poussé vers la sortie. »

Le joueur du Stade Toulousain a aussi évoqué ce que pourrait être son avenir et les doutes qui l’entoure : « La suite ? J’ai passé plus de vingt ans sur les terrains à m’entraîner tous les jours et à jouer tous les week-ends. Là, je vais me poser un peu quand même. J’ai tout fait pour préparer l’après, mais je ne sais pas encore si je resterais dans le rugby. »