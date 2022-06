L’événement « Amlili – Salon amazigh » met la culture berbère à l’honneur à Toulouse

Le samedi 11 juin 2022, L’Instant Berbère et le SIAD Occitanie organisent la journée « Amlili – Salon amazigh ». Tout au long de l’événement, les associations mettent en avant l’artisanat berbère à Toulouse.

Une vingtaine d’artisans s’installent au Salon de Marvejol, situé au 47 Rue Pharaon. A deux pas de la place des Carmes, l’événement « Amlili – Salon amazigh » ouvre ses portes dès 10h. Crédit affiche : « « Amlili – Salon amazigh »

« Les Imazighen (au singulier Amazigh, « homme libre »), sont l’ensemble des peuples autochtones d’Afrique du Nord, plus connus, dans le langage courant, sous le terme de « Berbères ». » Ces peuples sont à l’honneur ce samedi 11 juin au Salon de Marvejol à Toulouse. Les associations L’Instant Berbère et le SIAD Occitanie s’unissent et invitent les Toulousains à découvrir les créations d’artistes. Ces derniers s’inspirent de leur culture amazighe. Au programme : bijoux, maroquinerie, tapis, cosmétiques…

Le programme de l’événement « Amlili – Salon amazigh »

Une vingtaine d’artisans s’installent au Salon de Marvejol, situé au 47 Rue Pharaon. A deux pas de la place des Carmes, la manifestation ouvre ses portes dès 10h. Le programme commence avec plusieurs sessions d’ateliers et d’activités. Comme celui de Tatoo éphémère Calligraphie Amazighe. Il est organisé par Syam de 10h à 12h. Un autre atelier artistique de peinture sur toile prendra place de 13h à 16h. Ce dernier met en avant les symboles amazighs, l’art mauresque et la calligraphie. Un atelier Henna motifs amazighs est également proposé par Sanae de 16h à 18h.

Dès 10h30, une exposition et un pop-up store art et artisanat ouvriront leurs portes au public. « Les peintures de Mejda Ben, les sacs et accessoires de maroquinerie de BODO Créations, les rituels de beauté berbères d’Azul Cosmétique ou d’Azmour, les couvre-chefs originaux et uniques Katoushti, les bijoux en argent d’Izoran K&S Créations, … et bien d’autres ! », explique le communiqué de presse de l’événement.

Amina Lefki, de Res’Art Algérie, proposera une conférence sur le thème de la sauvegarde du métier de tisserande en milieu rural à 11h30. L’événement « Amlili – Salon amazigh » prévoit également des dégustations de Makrout, Tighrifin ou Baghrir (crêpes amazigh), & Amlou M’semen de 16h à 18h. Et pour terminer en beauté, Rabah Allam apportera une touche de poésie à l’événement avec un récital poétique en Kabyle à 18h30.