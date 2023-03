8 mars : Une grève féministe sur la place du Capitole à Toulouse

À l’occasion de la journée internationale des droits des femmes, des associations organisent une “grève féministe” sur la place du Capitole à Toulouse.

Pour la journée des droits des femmes, des associations organisent une “grève féministe” sur la place du Capitole à Toulouse. (CC BY-SA Pierre Selim)

Plusieurs associations lancent un appel pour une “grève féministe” sur la place du Capitole, à Toulouse, ce mercredi 8 mars à partir de 14 heures, à l’occasion de la journée internationale des droits des femmes.

« Nous appelons à la grève féministe en solidarité avec nos sœurs du monde entier, notamment iraniennes, afghanes et kurdes qui subissent une remise en cause de leurs droits fondamentaux et qui payent parfois de leur vie leur résistance acharnée à l’oppression », déclarent les associations dans leur appel. « Nous appelons à la grève féministe pour gagner l’égalité au travail et dans nos vies, pour garantir notre indépendance économique. »

« En France, le gouvernement s’attaque de nouveau et frontalement aux femmes avec une réforme des retraites, qui va les percuter de plein fouet », note sur son site la CGT éduc’action Toulouse, qui appelle aussi à la “grève féministe”.

Les associations prévoient de faire une chaîne humaine à partir de 15h40. Elles estiment qu’à partir de ce moment, les femmes travaillent gratuitement à cause des inégalités salariales entre les hommes et les femmes qui persistent dans le monde du travail.

Une journée de luttes pour les droits des femmes

La journée internationale des droits de la femme est une occasion de sensibiliser la population aux luttes et aux revendications des femmes dans le monde. Cette journée, qui célèbre les réalisations des femmes et promeut l’égalité entre les sexes, est officialisée par l’ONU depuis 1977.

Ses origines remontent au début du XXe siècle, quand des femmes en Europe et aux États-Unis ont manifesté pour réclamer des meilleures conditions de travail et le droit de vote. En 1910, la féministe allemande Clara Zetkin a proposé une journée internationale des femmes pour soutenir ces revendications. La date du 8 mars a été choisie en 1921 en hommage à une grève des ouvrières russes en 1917.