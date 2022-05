Rugby Five Tonight. Le tournoi de rugby touché à 5 revient le 11 juin à Aucamville

Quelque soixante-dix équipes sont attendues pour la prochaine édition du Rugby Five Tonight organisée le 11 juin à Aucamville, au nord de Toulouse.

Le Rugby Five Tonight fait son grand retour. Annulé l’an dernier en raison de la situation sanitaire, la cinquième édition de ce tournoi de rugby touché à cinq est annoncée pour le samedi 11 juin au stade de la Violette à Aucamville, au nord de Toulouse.

Les équipes peuvent s’inscrire jusqu’au 25 mai. Trente-cinq ont déjà assuré leur participation au prochain Rugby Five Tonight, soixante-dix sont attendues. « L’événement a pour objectif de créer des liens entre toutes les générations. Le tournoi est mixte, ouvert à toutes les tranches d’âge, aux amateurs et aux professionnels », souligne l’association Rugby Five Tonight, qui organise le tournoi.

L’événement va tourner autour du thème “old school”. Il sera notable au niveau de la décoration, de la restauration et même au niveau du jeu. « Ce tournoi annuel se déroule toute la journée et ses phases finales sont jouées en soirée pour une ambiance toujours plus exceptionnelle. Une fois la compétition achevée, l’ambiance sportive et compétitive laisse place à une soirée animée et conviviale pour ceux qui le souhaitent », annoncent les organisateurs.

Pour rappel, plus de cinquante équipes ont participé à l’édition précédente du Rugby Five Tonight. Certaines sont venues de Paris, Perpignan ou encore Clermont-Ferrand. Le rendez-vous a attiré quelque sept cents personnes jusqu’à une heure du matin.

Informations pratiques : Rugby Five Tonight, samedi 11 juin au stade de la Violette à Aucamville ; inscriptions des équipes jusqu’au 25 mai sur le site de l’événement ; tarif de l’inscription : 20 euros par personne.