Aureville. Les Randovales, festival des sports de nature

C’est un festival pour les amateurs de sports et de nature : les Randovales sont de retour. Cette édition 2022 se déroulera à Aureville, les 17 et 18 septembre.

Les Randovales proposent plusieurs activités sportives, dont des circuits VTT. ©Sicoval-Randovales

Des animations sportives de plein air, ouvertes aux sportifs comme aux amateurs de verdure… C’est ce que propose Randovales, qui se définit comme «le festival 100% sport et 100% nature».

Organisé par la communauté d’agglomération du Sicoval, avec l’association Absolu Raid, l’évènement marque son retour après deux années d’absence. Il est à retrouver à Aureville (31), les 17 et 18 septembre.

Dix circuits sont proposés pour découvrir le patrimoine de la commune et ses environs, pour un total de plus de 220km de parcours. Les animations sont variées : randonnées, circuits VTT, trail, raid multisports, course d’orientation…

Les circuits en pleine nature du festival Randovales

Dimanche 18 septembre, sept circuits sont proposés. Trois en VTT, trois en randonnée à pied, et un en trail.

Pour le VTT, voici les trois niveaux proposés : extrême (47 km, 1250m d+, départs entre 7h30 et 8h30), sportif (32 km, 800m d+, départs entre 8h et 9h), loisirs : (19 km, 300m d+, départs entre 8h30 et 9h30). Pour le trail, départ à 10h pour découvrir l’Aurevillois (16 km, 400m d+).

S’il allie sport et nature, le festival Randovales compose aussi avec la patrimoine. Les trois circuits pédestres permettent ainsi de découvrir le château d’Aureville, mais les plus courageux iront jusqu’à la Chapelle de la Gleysette, qui date du XIIe siècle.

Pour cela il faudra faire la Grande boucle (18km, 450m d+, départs entre 8h et 9h). La Moyenne boucle rejoindra déjà le GR 653, la voie d’Arles (12 km, 250m d+, départs entre 8h30 et 9h30). Enfin, la Petite boucle (8km, 100m d+, départs entre 9h et 10h), est aussi disponible en marche nordique (départ 9h).