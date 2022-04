L’alignement de planètes pour que le TFC monte en Ligue 1 ce mardi

Le TFC pourrait valider son retour en Ligue 1 dès ce mardi soir. Mais une victoire des Violets face à Sochaux ne suffira pas.

Le TFC pourrait acter sa remontée en Ligue 1 dès ce soir. Les hommes de Philippe Montanier sont en tête du classement de la Ligue 2 depuis plusieurs semaines. À l’issue de la 33e journée du championnat, ils ont accumulé huit points d’avance sur Ajaccio, deuxième.

Toulouse se déplace à Sochaux ce mardi 19 avril à 20 heures à l’occasion de la 34e journée de Ligue 2. En cas de victoire, les Violets auront une chance de remettre les deux pieds dans l’élite du football français. Mais cela ne sera pas suffisant.

Les conditions pour que le TFC remonte en Ligue 1

En plus de remporter les trois points face à Sochaux, il faudrait qu’Auxerre perde son match contre Dijon. Il faudrait aussi que le Paris FC ne s’impose pas face à Caen. De quoi promettre une soirée pleine de suspense et de haut-le-cœur en championnat de Ligue 2.

Car il faudra composer avec la bonne forme actuelle des Sochaliens. Actuellement cinquième du classement, ils sont sur une série de quatre victoires consécutives. Ils n’ont que quatre points de retard sur Ajaccio et peuvent encore croire en une remontée dans l’élite, eux aussi. Idem du côté de l’AJ Auxerre, troisième du championnat, avec trois victoires sur cinq rencontres.

« C’est beaucoup de spéculations », Philippe Montanier

Interrogé en conférence de presse d’avant match, l’entraîneur, Philippe Montanie, estime que « c’est beaucoup de spéculation. Et comme nous ne voulons pas trop compter sur les autres, nous allons rester axés sur nos objectifs de points. »

Quant à la place de leader occupée par son équipe, il admet une certaine sérénité : « oui, mais nous nous disons que, mathématiquement, nous avons encore besoin de quatre points. Et sur les cinq matches à venir, nous avons deux déplacements plus que compliqués. Demain (aujourd’hui, ndlr) à Sochaux, et la dernière journée à Ajaccio. Donc finalement, ça va être une fin de saison pas si tranquille que ça si nous voulons continuer à performer. »