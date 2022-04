Ligue 2. Le TFC s’impose face à Quevilly-Rouen

Le TFC s’est imposé 2 à 0 face à Quevilly-Rouen ce samedi 16 avril 2022. Avec cette nouvelle victoire, les Violets se maintiennent à la première place du classement en cette 33e journée de Ligue 2.

A l’issue de cette rencontre, le TFC reste en tête de la Ligue 2 avec 72 points. Crédit photo : wikimedia commons – CC BY SA Laurie Laberinto

Le TFC continue sa montée vers la Ligue 1. Les Violets sortent vainqueurs de la rencontre face à Quevilly-Rouen, 2 buts à 0. Ce samedi 16 avril 2022, les deux équipes se sont affrontées au Stadium à Toulouse à l’occasion de la 33e journée de Ligue 2. Les hommes de Philippe Montanier n’en ont pas démordu.

Deux buts du TFC lors de la deuxième mi-temps

La première mi-temps restera à un score nul de la part de l’équipe toulousaine, pareil pour Quevilly-Rouen. Pourtant les occasions sont nombreuses notamment avec la tentative de Rhys Healey à la 29e minute qui s’est jeté dans la surface sans cadrer. Ou encore le tir bien au-dessus du but de Branco Van den Boomen à la 35e minute. Quevilly-Rouen a résisté aux attaques toulousaines tout au long de cette première mi-temps.

Mais l’effort acharné des Toulousains finit par payer à la 75e minute. Après quelques maladresses, Rhys Healey ouvre le score avec le premier but du match. Branco Van den Boomen centre au second poteau Rasmus Nicolaisen remet de la tête vers l’autre pote. C’est à ce moment-là que Rhys Healey suit et marque de la tête dans le but vide. Ce premier but est complété par un deuxième lors des prolongations à la dernière minute du match. Rafael Ratao confirme la victoire du TFC avec ce deuxième point.

C'est fait, la barre symbolique mais ô combien importante des 72 points est atteinte !! La montée se précise !#DeboutToujours 😈 pic.twitter.com/SeTjOXxl72 — Toulouse FC (@ToulouseFC) April 16, 2022

A l’issue de cette rencontre, le TFC reste en tête de la Ligue 2 avec 72 points. Cela représente un écart de 11 points d’avance sur la seconde position occupée par Auxerre qui est à la seconde place devant l’AC Ajaccio.